von SK

Leichtathletik: Der Meister des zweiten Tages bei den baden-württembergischen Mehrkampfmeisterschaften war mit Sicherheit Tom Bichsel (U18, LG Radolfzell), der einen Zehnkampf der Superlative ablieferte. Er wurde mit 6212 Punkten nicht nur Baden-Württembergischer Meister, sondern schaffte auch die Qualifikation für die Deutschen U-18-Mehrkampfmeisterschaften. In diesem Mehrkampf stellte er sechs Bestleistungen (BL) auf und war in fünf Disziplinen der beste U-18-Mehrkämpfer. Am ersten Tag lag er noch auf Rang fünf mit 2927 Punkten und holte am zweiten Tag fast 3300 Zähler. Zunächst lief er über 100m mit 12,13s Bestzeit, sprang 5,73m weit, stieß die Kugel auf 11,16m, sprang 1,84m hoch (BL) und lief die 400m in 56,12s (BL).

Am zweiten Tag startete er mit der Tagesbestzeit von 15,70s (BL) über die 110m Hürden, gewann den anschließenden Diskuswurf mit 37,94m und war auch der einzige Stabhochspringer, der die Vier-Meter-Marke knackte (BL). In seiner Paradedisziplin, dem Speerwurf, überwand er ausgerechnet im Zehnkampf seine kleine Krise und warf den Speer auf satte 60,63m. Im abschließenden 1500m-Lauf wurde es nochmal eng zwischen ihm und den Verfolgern, doch mit 5:05,12min (Bestzeit) hielt er den Zweitplatzierten mit drei Punken auf Distanz. So konnte er seinen ersten großen Titel ausgelassen mit seiner Trainerin und Mutter Martina Bichsel feiern. Mit einer ähnlichen Leistung kann das Allroundtalent Tom Bichsel bei den Deutschen Meisterschaften weit nach vorne kommen.

Stark auch die Vorstellung von Lisa Kramer vom LC Überlingen, die vor Kurzem bei der U18-EM im Dreisprung am Start war. Sie lieferte mit 4775 Punkten einen tollen Siebenkampf ab und war sehr ausgeglichen in ihren Leistungen. Sie begann mit starken 14,87s im 100m-Hürdenlauf, sprang Bestleistung im Hochsprung mit 1,52m und stieß 10,58m weit. Im 100m-Lauf war sie mit 12,66s Schnellste der U18. Am zweiten Tag stieg sie mit 5,38m im Weitsprung (Zweitbeste) ein, warf den Speer auf 32,55m und lief über 800m nach 2:30,65min durchs Ziel. Ihre Mannschaftskolleginnen Kathrin Haselwander und Ella Buchner wurden 23. und 32. Die besten Ergebnisse von Haselwander waren der Kugelstoß mit 12,04m (Viertbeste) und 13,66s über 100m. Sie sammelte 3855 Punkte. Buchner sprang 1,44m hoch und 4,81m weit und lief die 800m in 2:40,50min. Mit ihren 3504 Punkten sammelten die drei Mädchen 12135 Zähler, was den vierten Platz in der Mannschaftswertung bedeutete.

Bei den U-23-Juniorinnen wurde Virginia Berwik vom TuS Steißlingen Neunte mit 3313 Punkten. Ihre besten Ergebnisse erreichte sie im Kugelstoßen mit 9,13m und 29,50m im Speerwurf. (her)

