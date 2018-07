von SK

Leichtathletik: Im 5er-Sprungwettbewerb der Altersklasse W14 sprang Nadine Ckovric in Schutterwald in ihrem zweiten Versuch 16,14m und blieb für die Konkurrentinnen uneinholbar. Sie kam zwar nicht an ihre Bestweite von 16,37m heran, sprang aber als einzige Athletin über 16,00m.

Ben Bichsel sprang mit wenigen Versuchen im Stabhochsprung zum Sieg. Er bewies auch starke Nerven, als ihm auf Sieghöhe der Stab brach. Mit einem Ersatzstab sprang er im dritten Versuch 3,71m hoch und damit deutlich höher als seine Mitstreiter.

Weitere Podestplätze erkämpften sich Marisa Jurtz (LC Überlingen) im Weitsprung (4,88m) und Amelie Arians (TV Engen) im Stabhochsprung (1,90m), die beide jeweils Vizemeisterinnen wurden. Auf den Bronzeplatz kämpften sich Patricia Gandor und Till Rüdiger vom TV Konstanz. Till Rüdiger sprang 5,83 weit, er blieb damit etwas unter seinen schon gesprungenen 5,90. Patricia Gandor konnte allerdings nochmal aufdrehen und erreichte eine neue Bestweite im Diskuswurf (25,18m). (nk)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein