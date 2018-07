von SK

Tischtennis: Der Südbadische Vizepräsident Erwachsenensport Klaus Scherzinger stellte den aktuellen Stand der Fusionsverhandlungen vor. Besonderen Anklang fand bei den Vereinen der Ersatz der Badenliga durch eine Verbandsliga Süd, sodass die weiten Fahrten nach Nordbaden zukünftig wegfallen, da im südlichen Württemberg gespielt wird. Etwas ungläubig nahmen einige Vereine die Information zur Kenntnis, dass durch den Zusammenschluss die Verbandsabgaben der Vereine sinken, aber das Angebot an die Vereine steigt. Eine Probeabstimmung ergab 21 Ja-Stimmen, sechs Enthaltungen und keine Nein-Stimmen für die Fusion.

Die Diskussion um Vierermannschaften wurde von zwei Anträgen des SC Konstanz-Wollmatingen initiiert, der dafür plädierte, in der Kreisklasse A und Bezirksklasse ab 2019/20 von Sechser- auf Vierermannschaften umzusteigen. Ergänzt wurde der Antrag durch einen Beitrag von Klaus Scherzinger, der über die Bestrebungen des Deutschen Tischtennisbundes berichtete, in den obersten fünf Ligen generell auf Vierermannschaften umzusteigen. Nach längerer Diskussion mit vielen Wortmeldungen der Vereine ergab sich schließlich bei der Abstimmung eine 14:6-Mehrheit für Vierermannschaften in der Kreisklasse A und eine 13:10-Mehrheit für Sechsermannschaften in der Bezirksklasse. Die endgültige Entscheidung wird jedoch der Bezirksvorstand fällen.

In Vertretung des erkrankten Bezirksvorsitzenden Gerold Ehinger konnte sein Stellvertreter Johannes Moll 27 von 28 Vereinen bei der Versammlung begrüßen. Neu hinzugekommen ist der SV Illmensee. Die Neuwahlen von Bezirksvorstand, Beirat und Spielleitern liefen reibungslos. Neu sind Jo Büttgen als Beauftragter für Seniorensport, Jana und Ursi Bork als Beauftragte für Schülersport sowie Bodo Finkernagel als kommissarischer Pokalspielleiter. Die vorgeschlagene Klasseneinteilung wurde von den Vereinen ohne Diskussion bestätigt. Für die meisten Veranstaltungen konnten die Ausrichter festgelegt werden. Allerdings fehlt noch ein Ausrichter für die Endrangliste der Jugend. (bin)

