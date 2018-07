von SK

Im Rahmen der deutschen Jugendmeisterschaften in Rostock war der Volkertshausener mit der 3 x 1000 m-Staffel der LG farbtex Nordschwarzwald erfolgreich. Mit seinem gnadenlosen Schlussspurt sicherte Benitz der Nordschwarzwälder Staffel in 7:14,82 min den Sieg vor der StG Erfurt Jena (7:15,02 min) und der LG Braunschweig (7:15,39 min). Benitz bereitet sich nun auf die Europameisterschaften in Berlin vor, die am 6. August beginnen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein