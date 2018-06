von SK

Leichtathletik: Timo Benitz aus Volkertshausen hat die Qualifikationsnorm über 1500m für die Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin vom 6. bis 12. August erfüllt. Im französischen Marseille konnte der 26-jährige Benitz die geforderte Zeit von 3:38,00 Min unterbieten.

Entgegen der typischen Benitz-Rennen, in welchen der Student der TU Berlin normalerweise im Feld mitläuft und erst auf den letzten 100 bis 200 Metern versucht, an die Spitze zu kommen, war Benitz dieses Mal gezwungen, schon früher die Initiative zu ergreifen. „Bei 800 Metern sind wir nur mit 1:59 bis 2:00min durchgegangen“, ärgert sich Benitz. Wäre das Feld in diesem Tempo weiter gerannt, hätte Benitz die Norm deutlich verpasst. So blieb dem Läufer der LG farbtex Nordschwarzwald nichts anderes übrig, als sich selbst um die Tempoarbeit zu bemühen, damit er am Ende auf Rang vier in 3:37,37 Min ins Ziel kommen konnte.

Mit dieser Zeit belegt Benitz derzeit Rang zwei in der Deutschen Jahresbestenliste, exakt drei Zehntelsekunden hinter Marius Probst (TV Wattenscheid). Allerdings weiß Benitz, dass die Zeit nicht sein aktuelles Leistungsvermögen widerspiegelt. „Ich bin froh, dass es mit der EM-Norm geklappt hat. Über den Rennverlauf kann ich mich allerdings nicht freuen“, erklärte Benitz nach dem Rennen.

Die Woche zuvor war Benitz bei seinem bislang einzigen 800-Meter-Rennen diese Saison in 1:46,74min eine starke Zeit in Dessau gelaufen. Auch das erste 1500-Meter-Rennen der Saison, vor rund zwei Wochen im finnischen Turku war nah an dem EM-Limit. Bei zu kühlen 9 Grad fehlte dem Südbadener nur eine Sekunde.

Auch wenn Benitz mit der in Marseille gelaufenen Zeit noch nicht zufrieden ist, sind für die nächsten Wochen keine weiteren Wettkämpfe geplant. Stattdessen will sich Benitz mit einen intensiven Trainings-Block speziell auf die Europameisterschaft in Berlin vorbereiten. (bor)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein