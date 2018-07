von SK

Herr Benitz, Glückwunsch zum Gewinn der Goldmedaille in Nürnberg, nach dem Sie erst einmal ausschlafen wollten. Wie schläft es sich als Deutscher Meister?

Unruhig. (lacht) Ich muss da immer ein bisschen die Emotionen runterbekommen. Ich lag über eine Stunde im Bett und habe über den Tag nachgedacht.

Haben Sie nicht schon eine gewisse Routine im Feiern? Es ist schließlich Ihr vierter DM-Sieg über 1500 Meter.

Das ist überhaupt nicht normal, ich war am Sonntag sehr, sehr nervös. Es fühlt sich jedes Mal an, als wäre es das erste Mal, und es ist immer wieder ein tolles Gefühl. Routine darf nicht reinkommen. Was passiert, wenn es doch einmal sein sollte, hat man bei der Fußball-Nationalmannschaft gesehen.

Wie war das Rennen in Nürnberg?

Dieses Mal habe ich taktisch alles richtiggemacht. Ich habe viel Energie verschossen, um Position eins auf der letzten Runde zu behaupten und konnte mich gerade noch so durchschlagen. Von hinten anzugreifen, ist immer einfacher, da man einen Orientierungspunkt hat. Mein Ziel war, das Ding nachhause zu retten, was gerade so gereicht hat. Wenn das Rennen fünf Meter länger gewesen wäre, dann wäre ich jetzt nicht Deutscher Meister.

Wie bekommen Sie diesen Spagat hin zwischen kühlem Taktieren und bedingungslosem Kampf im Endspurt?

Du musst deinen Körper genau einschätzen können, wie weit die Kraft reicht. Über die Jahre kriegt man ein Gefühl dafür. Deshalb sagt man auch, dass erfahrene Läufer bei taktischen Rennen bessere Karten haben.

War es für Sie auch eine Art Genugtuung, vor Homiyu Tesfaye und Marius Probst gewonnen zu haben, die für die Europameisterschaft in Berlin vornominiert wurden, während Sie bis zuletzt warten mussten?

Das war nicht nur eine Genugtuung, sondern auch der Wille, um zu zeigen, wer der Chef im Haus ist. Ich fand das einfach unfair und nicht korrekt, dass so Druck für mich aufgebaut wurde. Deswegen war das die perfekte Konsequenz daraus, es den beiden und dem Verband zu zeigen. Das habe ich auch dem Bundestrainer nach dem Rennen gesagt, dass dieser Sieg auf ihrem Mist gewachsen ist.

Ihr Start ins Jahr lief nicht rund. Sind Sie jetzt – kurz vor dem Saisonhöhepunkt – in Bestform?

Ich würde nicht sagen, dass meine Saison unrund lief. Ich hatte sehr viel Pech mit den Rennen. Meine Trainingsergebnisse sind sogar besser als letztes Jahr. Man muss aber zwischen taktischen und schnellen Rennen unterscheiden. Wenn die anderen nicht Gas geben, laufe ich auch nur 3:37 Minuten. Das darf man nicht überbewerten. Ich würde mich hüten, die Leistung nur nach den Zeiten zu beurteilen. Das muss ich für mich selber einschätzen, vieles steht nicht auf dem Papier. Ich habe nie wirklich daran gezweifelt, zur EM zu kommen.

Jetzt sind Sie als Deutscher Meister mit erfüllter Normzeit auf jeden Fall bei der Europameisterschaft vom 6. bis 12. August am Start. Was können Sie im Olympiastadion erreichen?

Ich muss, glaube ich, meine Ziele ein bisschen zurückschrauben. Ursprünglich war es eine Medaille. Die europäischen Läufer sind aber extrem krass im Moment. Die Ingebrigtsen-Brüder sind in diesem Jahr schon an die 3:30 Minuten rangekommen, drei andere liefen 3:32 Minuten. Ich will da nicht zurückrudern, aber wenn ich es realistisch einschätze, dann wäre der fünfte Platz schon sensationell gut.

Die Europameisterschaft findet in Berlin statt, wo Sie seit Jahren wohnen. Ist das etwas Besonderes?

Ja klar, ich habe es noch gar nicht richtig verarbeitet, dass die EM in meiner Stadt sein wird. Das wird aber noch kommen. Ich laufe auf meiner Trainingsstrecke an Litfaßsäulen vorbei, auf denen für die EM geworben wird, in der U-Bahn hängen überall Plakate. Ich freue mich drauf, das wird ziemlich cool.

Sind Sie nach der Europameisterschaft wieder voll Student? Auch das ist ja ein bemerkenswerter Spagat zwischen Uni und Leistungssport.

Jetzt konzentriere ich mich auf die EM. Entweder mache ich etwas richtig, oder ich lasse es. Die Uni fehlt mir aber schon im Sommer. Sie erinnert mich immer wieder daran, dass der Sport nicht alles ist im Leben. Dadurch komme ich auch nie in die Versuchung zu dopen. Wenn ich nicht mehr schnell genug bin, muss ich mir keine Sorgen machen. Ich weiß dann, ich kann arbeiten und verdiene genug Geld.

Zur Person Timo Benitz kommt aus Volkertshausen im Hegau und startet für die LG farbtex Nordschwarzwald. Der 26-Jährige studiert in Berlin Luft- und Raumfahrttechnik. Der zweifache Team-Europameister feierte am Wochenende in Nürnberg seinen vierten Deutschen Meistertitel über 1500 Meter. In einem packenden Finish besiegte Benitz seine Konkurrenten Marius Probst (3:53,47) und Homiyu Tesfaye (3:53,53) in einer Zeit von 3:53,43 Minuten und kann sich nun voll auf die EM Anfang August in Berlin konzentrieren. (fei)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein