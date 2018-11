von SK

Karate: Beim JKA-Cup in Bottrop haben die Karateka des Karate-Fitness-Dojo Konstanz hervorragende Platzierungen erreicht. Der JKA-Cup ist nach der Deutschen Meisterschaft das wichtigste Turnier hierzulande. Neben der deutschen Elite waren auch Teams aus Frankreich, Norwegen und Tschechien am Start. Mit 13 Karateka sind die Konstanzer ins Ruhrgebiet gereist.

Bundesjugendkader-Mitglied Luisa Schlien setzte sich in den Vorrunden überzeugend durch und traf im Kampf um den Poolsieg auf Selina Kreuz aus Magdeburg. Schon nach wenigen Sekunden führte die Konstanzerin mit 1:0, wurden dann aber wegen übertriebener Härte disqualifiziert. Luisa Schlien war in Topform und hätte Chancen auf den Titel gehabt. Besser lief es mit dem Frauenteam 15 bis 17 Jahre. Nach überstandener Vorrunde unterlagen die Konstanzerinnen dem Dojo aus Tamm. Am Ende durften sich Viviana Babtista, Kaltrina Osmani und Luisa Schlien über Bronze freuen. Saitip Ammann startete bei den Senioren in der Klasse ab 35 Jahren und trat gleich zweimal aufs Podest. In der Disziplin Kata gewann sie Silber, im Kumite Bronze.

Mann des Tages aus Konstanzer Sicht war Timm von Behrens. In der Leistungsklasse der Aktiven waren so viele Teilnehmer, dass acht Pools gebildet werden mussten. Der Konstanzer wuchs an diesem Tag über sich hinaus. Mit überfallartigen Angriffskombinationen überraschte er seine Gegner und sicherte sich den Poolsieg. Im Viertelfinale stand er dem erfahrenen Marco Lehmann (Tamm) gegenüber. Souverän gewann er 2:0. Im Halbfinale wartete Nationalkämpfer Stefan Gude aus Wattenscheid. Nach einem knallharten und spannenden Kampf hieß auch hier der Sieger Timm von Behrens. Somit wurde der Traum vom Finale wahr. Sein Gegner, Nationalmannschaftsmitglied Steven Kaun aus Calw, war an diesem Tag allerdings unschlagbar. Er verfügt auch über wesentlich mehr Erfahrung als der Konstanzer. So war das deutliche Ergebnis nicht verwunderlich. Die Silbermedaille beim JKA-Cup zu gewinnen, ist aber eine Top-Leistung, über die sich Timm von Behrens mit seinem Trainer Markus Rues und Coach Enzo Berardone mächtig freute. Dies war das letzte Turnier der Konstanzer in diesem sehr erfolgreichen Jahr.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein