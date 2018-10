von SK

Nach einem Stotterstart läuft es. Was ist derzeit das Erfolgsrezept der HSG?

Nach kleinen Startschwierigkeiten können wir zufrieden sein. Wir haben die Abläufe verinnerlicht und Selbstvertrauen getankt. Wir wollen den Lauf fortsetzen, denn wir haben viel Spaß zusammen. Das war aber auch schon zu Saisonbeginn so, selbst da war die Stimmung gut. Wir haben uns nach den Niederlagen nicht aus dem Konzept bringen lassen und weiter auf unsere Stärken vertraut. Im Angriff werden wir immer stabiler, aber Spiele gewinnt man in der Abwehr. Jetzt sind wir hungrig auf weitere Siege. Es macht unglaublichen Spaß, mit den Fans zu feiern, die großartige Unterstützung war die vergangenen Wochen sehr beeindruckend.

Immer stabiler trifft auch auf Sie zu.

Natürlich braucht die Eingewöhnung Zeit. Es klappt aber immer besser. Wenn es dann auch im Spiel funktioniert, bin ich umso glücklicher. Ich fühle mich sehr wohl im Team und wurde super aufgenommen. Ich bin rundum zufrieden und konnte auch mein Master-Studium an der HTWG aufnehmen.

Die beste gegen die zweitbeste Defensive: Steht eine Abwehrschlacht bevor?

Ich denke schon, dass es entscheidend sein wird, wer sich im Deckungsverbund Vorteile erarbeiten kann. Zudem wird es wichtig sein, keine leichten Gegentore zu bekommen und im Angriff wenige Fehler zu machen. Wir haben jedoch die Möglichkeiten, ihren Abwehrriegel zu knacken.

Wo liegen die Stärken von Dansenberg?

Mit Kevin Klier verfügt es über einen extrem guten und erfahrenen Torwart, den wir nicht ins Spiel kommen lassen dürfen. Dazu das Zusammenspiel von Rückraum und Kreisläufer. Dafür haben die Gäste mit Bösing, Jan Claussen und dem ehemaligen französischen Erstligaspieler Loic Laurent große Qualität, die wir in den Griff bekommen müssen. Dazu stellen wir uns auf eine unangenehme Spielweise ein. Wir müssen cool bleiben und unser Spiel durchziehen. Kleinigkeiten und leichte Fehler werden das Spiel entscheiden.

Die Fans wollen wieder einmal die Gelbe Wand formieren, in gelber Kleidung kommen. Welche Rolle spielen sie?

Das war eine unglaubliche Unterstützung, die ich gerade auswärts so nicht kenne. Bei der Konfetti-Aktion bekommt man schon große Augen, das ist einzigartig. Es ist schön, wenn wir mit unseren Leistungen etwas zurückgeben können. In der Schänzlehölle macht es sowieso unglaublichen Spaß zu spielen. Ohne Fans gewinnt man nicht. Wir freuen uns in engen Situationen am Samstag die Gelbe Wand hinter uns zu wissen und hoffen, dass möglichst viele Fans in gelber Kleidung in die Halle kommen. Das sorgt schon beim Einlaufen für Gänsehaut.

Wie fühlt sich ein Schwabe in Südbaden und was bringt er dorthin mit?

(lacht) Ich erinnere mich noch an die Rivalität zwischen den Auswahlmannschaften. Aber es ist auch hier am Bodensee wunderschön, nicht nur auf der Schwäbischen Alb. Ich fühle mich ausgesprochen wohl hier. Aber einmal in der Woche müssen dennoch Spätzle auf den Teller. Und man sagt mir einen gewissen Geiz nach. Meine Freundin hat sich schon beschwert, dass ich noch nicht in meiner neuen Wohnung geheizt habe. (grinst)

Zur Person Tim Keupp stieß vom TV Neuhausen/Erms zur HSG Konstanz. An der mit der HSG kooperierenden Fachhochschule Konstanz absolviert der 24-jährige Rückraumspieler ein Masterstudium in Automotive Systems Engineering. Mit der deutschen Jugend-Nationalmannschaft gewann der 1,90 Meter große gebürtige Reutlinger bei den olympischen Jugendspielen Silber. (joa)

