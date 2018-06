von SK

„Ich war optimistisch, in die Medaillenränge fahren zu können“, so Böhme. Das Rennen in Kirchzarten war sehr schnell und endete nach 4:09 Stunden mit einem Streckenrekord. Nach 75 von 114 Kilometern (3150 Höhenmeter) hatte Böhme sich in einer Sechsergruppe vom Spitzenfeld gelöst. Dann warf ein platter Reifen den Singener auf den zehnten Platz zurück. „Da war ich erstmal total demotiviert, mobilisierte aber noch einmal alle Kräfte und fuhr noch auf den fünften Platz.“

