Handball, A-Jugend-Bundesliga

HSG Konstanz

Frisch Auf Göppingen

30:40 (13:18)

Erneut gezwungenermaßen durch einige B-Jugendspieler verstärkt, waren die ungleichen Voraussetzungen schon vor dem Spiel deutlich sichtbar. Göppingen war auf jeder Position physisch überlegen. Zumindest in den ersten Minuten spielten die Konstanzer dennoch frech auf. Julian Küchler und Florian Wangler besorgten die 2:1- beziehungsweise 3:2-Führung (5.). Als dann nach etwas mehr als zehn Spielminuten der sonst so sichere Siebenmeterschütze Felix Fehrenbach vom Punkt scheiterte, begann das Unheil für die Konstanzer. Es war zeitweise wie verhext, als die HSG-Talente vier Siebenmeter ausließen und alleine vor der Pause fünfmal am Pfosten scheiterten.

Für Trainer Thomas Zilm jedoch nicht hauptverantwortlich für den 13:18-Pausenrückstand. „30 Tore sind am Ende ja in Ordnung“, zeigte er auf, „aber 40 Gegentore sind viel zu viel. Das war eine desolate Abwehrleistung.“ Weil es seiner Mannschaft nicht gelingt, die körperliche Unterlegenheit im Verbund wettzumachen, wenn ein Eins-gegen-Eins verloren wird. „Sobald dies passiert, müssen wir uns aushelfen“, fordert der HSG-Coach. Göppingen hatte immer wieder relativ einfaches Spiel, obwohl, und das wurde auch von Zilm lobend erwähnt, sich kein Konstanzer hängen ließ und alles versucht hatte.

Göppingen allerdings war zu clever und effektiv. In den letzten fünf Spielminuten war dann endgültig die Luft raus, nach dem 29:34-Zwischenstand musste die HSG noch eine richtige Packung verkraften. „Das Engagement der Jungs ist da. Aber die Beinarbeit in der Abwehr war nicht ausreichend. Dennoch bin ich zuversichtlich, wenn wir weiter kämpfen“, sagte Zilm. (joa)

HSG Konstanz: Koester, Bammel (1) (Tor); Kirschmann, Fehrenbach, Eich (4), Kugler (3), Sauter, Berger (1), Wangler (7), Duffner (3), Koch (2), Schmidt (4/1), Küchler (5/2). Z: 200.

