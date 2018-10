von SK

Fußball, Verbandsliga: SC Pfullendorf – SC Lahr (Samstag, 17.30 Uhr). – Gegen die formstarken Gäste wollen die Linzgauer ihren zweiten Heimsieg in Serie einfahren. Dafür bedarf es einer fußballerisch starken Leistung über die vollen 90 Minuten. Dieses Heimspiel ist für die Elf von Trainer Marco Konrad der Beginn der Wochen der Wahrheit.

Nach der 2:3-Niederlage im Derby gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen, der dritten Pleite in den zurückliegenden vier Spielen, analysierte SCP-Coach Marco Konrad: „Wir konnten in diesem Spiel keine Topleistung abrufen. In der ersten Halbzeit waren wir zu verhalten und hatten zu viel Respekt. Mit der zweiten Halbzeit war ich zufrieden. Wir haben das Tempo erhöht und hatten Torchancen. Wenn wir etwas cleverer gewesen wären, hätten wir einen Punkt mitnehmen können.“

Am Samstag steht für die Pfullendorfer nun das erste von sechs Spielen in Folge gegen Tabellennachbarn oder Mannschaften an, die wie die Linzgauer um den Klassenerhalt kämpfen. In diesen Spielen sollten die Linzgauer möglichst viele Punkte holen, um Distanz zu den Abstiegsrängen zu wahren. Lediglich die ersten fünf Teams der Verbandsliga konnten sich vom Verfolgerfeld absetzen, dahinter geht es weiterhin eng zu. Die Pfullendorfer haben trotz 14 Punkten nach elf Spieltagen lediglich vier Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz, da es an den vergangenen Spieltagen immer wieder Überraschungen gab und Abstiegskandidaten unerwartet Siege landen konnten.

Den SC Lahr kann man als die Mannschaft der Stunde in der Verbandsliga bezeichnen. Nach drei Niederlagen zu Saisonbeginn konnte die Mannschaft von Trainer Oliver Dewes in den vergangenen vier Spielen zehn Zähler einfahren. Die Ortenauer sind in der Tabelle punktgleich mit dem SCP, welcher jedoch über die bessere Tordifferenz verfügt. „Die Mannschaft ist aktuell stark im Aufwind. Sie wurde vor der Saison nicht grundlos als Geheimtipp für die Meisterschaft eingestuft“, sagt Konrad. In den letzten Aufeinandertreffen beider Mannschaften war der SCP deutlich überlegen, doch Konrad meint: „Die Spiele von vor zwei Jahren haben keine allzu große Aussagekraft. Lahr hat an seiner Defensivschwäche gearbeitet, allerdings hat ihre offensive Durchschlagskraft etwas abgenommen. Dies ist jedoch nur Spekulation.“

Ausfallen werden der Langzeitverletzte Marco Aicher sowie Jonas Lang. Ansonsten sind alle Mann an Bord. Die Rückkehrer Constantin Kahl und Daniel Abdulahad dürften zusätzliche Qualität ins Pfullendorfer Spiel bringen. (stl)

