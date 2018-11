von SK

Handball, Landesliga

TV Pfullendorf

TV St. Georgen

26:20 (14:10)

In diesem Spiel ging es für beide Mannschaften darum, nicht in den Tabellenkeller der Landesliga abzurutschen. Für den TV Pfullendorf hieß das, das verkorkste Spiel in Weil zu vergessen, und der TV St. Georgen wollte an das Auftreten vom vergangenen Wochenende anknüpfen.

Das Spiel wurde sehr nervös von beiden Mannschaften begonnen. Der TV Pfullendorf legte erst in der zweiten Spielminute mit dem 1:0 durch Timo Brändlin los. Bis zur sechsten Minute schenkten sich die Teams nichts. Dann gelang es den Pfullendorfern, einen Vorsprung herauszuspielen, den sie bis zum Ende nicht mehr aus der Hand gaben.

In den ersten 30 Minuten stand die Abwehr des TVP wieder gewohnt sicher und ihr schnelles Spiel konnte das eine oder andere Mal erfolgreich abgeschlossen werden. So ging es mit einer 14:10-Führung in die Halbzeit. Im zweiten Durchgang legten die Linzgauer gleich wieder los, erhöhten das Tempo und konnten sich bis zur 48 Minute sieben Tore Vorsprung erspielen. Garant für die souveräne Vorstellung in der zweiten Hälfte war der stark aufspielende Taha Yaren im Gehäuse des TV Pfullendorf. Yaren und Co schaukelten das Spiel, trotz aller Versuche der Schwarzwälder, ruhig nach Hause. (ast)

TV Pfullendorf: Thews, Taha (beide Tor), Augustin, Beckemeyer, Blocherer (2), F. Brändlin (1), T. Brändlin (3), Burkert, Hegge, Kempf (9), Scheitler, Single (2), Staudacher (5/1), Sugg (4).

SG Gutach/Wolfach

TV Meßkirch

27:28 (16:13)

Da sind sie also, die ersten Auswärtspunkte für den TV Meßkirch in der Saison. Ohne einige Spieler angereist, hatte es der TVM von Anfang an ziemlich schwer in Gutach. Die Anfangsminuten der Partie waren sehr ausgeglichen. Nach 20 Minuten stand es 10:10. Dann konnte sich die SG Gutach/Wolfach allerdings bis zur Halbzeit auf 16:13 absetzen, was sich der TVM aber mal wieder selber auf die Visitenkarte zu schreiben hatte.

Die Vorzeichen für die zweite Halbzeit waren relativ klar: Abwehr besser stellen und weiter kämpfen, um hier, wenn möglich, zwei Punkte mitnehmen zu können. Den größten Teil der zweiten Halbzeit waren ähnlich wie schon in der ersten Halbzeit. die Konkurrenz begegnete sich auf Augenhöhe. 15 Minuten vor Schluss nahm der TVM den Spielmacher der SG in eine kurze Manndeckung und fortan lief es bei den Hausherren nicht mehr so wie gewollt. Ein ums andere mal bissen sich die Schwarzwälder an der Abwehr sowie am stark aufspielenden Torhüter Jonathan Janeta die Zähne aus. Der TVM kam nun Tor um Tor heran, und als er dann 40 Sekunden vor Schluss mit zwei Toren führte, war es vollbracht. Die SG konnte zwar noch mal auf ein Tor verkürzen, aber der TVM ließ nichts mehr anbrennen und brachte den Auswärtssieg unter Dach und Fach.

TV Meßkirch: Gasser, Janeta, Kronhagel, Zacharias (6), Rebholz, Häusler (9), Kleinhans (2), Martin (5), Häusler (6), Nopper, Potzinger.

TuS Steißlingen II

HG Müllheim/Neuenburg

28:25 (17:12)

Nach der Niederlage gegen den TV Herbolzheim am vergangenen Wochenende zeigt sich Steißlingen stark verbessert, gegen den Tabellenletzten bot das Team von Trainer Dominik Garcia eine solide Leistung und fuhr zwei Punkte beim nie gefährdeten Heimsieg ein.

Dabei standen die Vorzeichen nicht allzu gut, Steißlingen musste neben Simon Hautmann auch auf Rückraumshooter Fabian Rihm verzichten, und so ging der TuS mit gerade einmal vier gelernten Rückraumspieler in die Begegnung. Zudem fehlte Torhüter Justus Beetz angeschlagen. Kein Problem: Der TuS drückte der Partie von Beginn an den Stempel auf. Die kompakte 6:0-Abwehr arbeitete hervorragend und ließ HG-Rückraumshooter Raphael Dinse nicht zur Entfaltung kommen. Mit viel Tempo ging es von hinten raus und die sich bietenden Chancen wurden deutlich effektiver genutzt im Vergleich zum vergangenen Spiel und so führte der TuS nach zehn Minuten mit 6:2. Auch in der Folge blieb Steißlingen konzentriert und setzte sich auf 13:6 (18. Minute) ab. Danach stabilisierte sich das Gästeteam etwas, ließ den Vorsprung bis zum Seitenwechsel nicht mehr größer werden.

So lief alles nach Plan beim TuS. Der hatte den Gegner sehr gut im Griff. Trainer Garcia konnte munter durchwechseln, jeder Spieler fügte sich nahtlos in das Spiel der Hegauer ein. Der Start in die zweite Halbzeit lief erst einmal hervorragend. Steißlingen baute den Vorsprung etwas aus (20:13). Danach gestaltete sich die Partie ausgeglichener, doch Steißlingen hatte nach wie vor alles im Griff. Mit dem 25:19 (52.) war die Begegnung quasi entschieden. Zudem kam A-Jugendhüter Michael Beckert zu seinen ersten Einsatzzeiten und entschärfte gleich eine Strafwurf. Am Ende konnte Müllheim etwas Ergebniskosmetik betreiben.

„Wir drückten von der ersten bis zur letzten Minute dem Spiel unseren Stempel auf. Obwohl Fabian Rihm fehlte, hat es meine Mannschaft als Kollektiv geschafft, die zwei Punkte einzufahren. Für die gesamtmannschaftliche Entwicklung war das ein Schritt nach vorne“, so Garcia.

TuS Steißlingen II: Beck, Beckert (beide Tor), Bartels (1), Hilpert, Daniel Maier (6/5), David Maier, Kalweit (4), Kehl (3), Tassone (1), Bauer (2), Benzinger (4), Gattinger (5), Wiedemann (2), Weber.

SG Allensbach/Dettingen-Wallhausen

HU Freiburg

28:31 (15:16)

Am vergangenen Samstag erwartete die SG Allensbach/Dettingen-Wallhausen den bisher ungeschlagenen Tabellenführer zum Stelldichein. Die Allensbacher waren heiß auf das Spiel und brachten eine in dieser Saison selten zu sehende Motivation aufs Spielfeld.

In den ersten zehn Minuten schafften es die SG-Männer nicht nur mitzuhalten, sie führten sogar mehrfach Neuzugang Markus Allgaier und Stefan Runge hielten die Allensbacher mit ihren Toren in der Partie. Die Gäste erspielten sich aber langsam ein leichtes Übergewicht und konnten in der 15. Minute erstmals in Führung gehen. Die Schwarz-Grünen blieben aber am Gegner dran und machten ihre Sache weiterhin gut. Kurz vor der Halbzeit setzte sich der Gegner mit drei Toren zwar leicht ab, dennoch konnte die SG durch Dzialoszynskis hervorragende Siebenmeterquote dranbleiben und kurz vor dem Pausenpfiff stellte Florian Armbrüster mit einem sehenswerten Ball in die lange Ecke auf 15:16. Die Heimmanschaft war mit einem Tor Rückstand in aussichtsreicher Position.

Auch aus der Pause kamen die Allensbach/Dettinger nicht minder energiegeladen. Auf jedes Tor der Freiburger hatte man eine Antwort, nutzte die Lücken in der gegnerischen Abwehr, und wenn keine da war, wurde eine aufgemacht und konsequent hineingestoßen. Dadurch zwang die SG die Gäste immer wieder zu Foulspielen und an der Siebenmeterlinie blieb Dzialoszynski souverän. Eine Viertelstunde vor Schluss zollten beide Mannschaften dem aufreibendem Spiel Tribut und es kam konzentrationsbedingt zu mehreren Zwei-Minuten-Strafen. Eine Strafe des Heimteams konnten die Gäste nutzen, um sich mit zwei Toren abzusetzen, und als es kurz darauf eine zweite gab, der Gegner einen kurzen Zwischenspurt anzog und der Allensbacher Wille gebrochen war, führte Freiburg mit fünf Toren. Die Seeadler wurden um den Lohn für ein starkes Spiel gebracht und schafften es bis zum Schluss noch ein bisschen Ergebniskosmetik zu betreiben, nicht aber den Rückstand aufzuholen.

SG Allensbach/Dettingen-Wallhausen: Amann, Ledig (beide Tor); Dzialoszynski (12/8), Voss, Runge (8), Deggelmann (1), Weltin, B. Armbrüster, Allgaier (3), F. Armbrüster (3), Karrer, A. Hänsel, Hammel (1).

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein