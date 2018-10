von SK

Handball, Landesliga

SG Gutach/Wolfach

SG Allensbach/D.-W.

22:22 (11:10)

Weil Rückfahrten mit Punkten im Gepäck immer angenehmer sind, waren die Männer vom See besonders motiviert. Trotz starker Abwehr und einem glänzenden Max Amann im Tor sorgten unkonzentrierte Angriffe für eine Gutacher Führung. Auch zu Beginn der zweiten Hälfte tat sich Allensbach/Dettingen schwer. Das änderte sich ab der 40. Minute. Das Spiel kippte nach fünf schnellen Gästetoren, Kevin Ledig hielt seinen Kasten mit bärenstarken Paraden sauber. Gutach gab sich nicht geschlagen, kämpfte sich (55.) auf ein Tor heran. Die Seeadler hatten es verpasst, den Sack zuzumachen, kassierten in Unterzahl das 22:22. Starke Fans hatten aus einem Auswärts- fast ein Heimspiel gemacht, die Mannschaft getragen und diese bedankte sich mit einem spannenden Spiel. (mc)

SG Allensbach/Dettingen-Wallhausen: Amann, Ledig (beide Tor), Dzialoszynski (3/1), Mauz, Deggelmappn (1), Weltin, B. Armbrüster (1), Allgaier, F. Armbrüster (7/4), A. Hänsel (2), C. Hänsel (4), Hammel (3), Nachtigall (1).

TV Ehingen

TV Meßkirch

34:24 (19:10)

Ohne wirklich in Bedrängnis zu kommen, hat Ehingen das Derby klar gewonnen, behält seine Weiße Heimweste. Die Partie begann recht zäh, mit ziemlich hoher Fehlerquote auf beiden Seiten. Ehingen hatte etwas mehr vom Spiel (8. Minute, 6:2), aber der Vorsprung gab dem Team von Trainer Florian Maier keine Sicherheit. Meßkirch warf das 7:8 (14.). Dann kam der TVE-Express ins Rollen. Acht Tore in elf Minuten sorgten für das 16:7. „Wir haben schon in der ersten Halbzeit Vollgas gegeben“, beschrieb Maier diese Phase. Routiniert und mit einem starken Marcel Kiyici im Tor wurde der Vorsprung verteidigt. Nach dem Wiederanpfiff konnte sich Maier den Luxus erlauben, Spieler mit wenig Einsatzzeiten aufs Parkett zu schicken. Die machten ihre Sache gut. Zwar wurde der Vorsprung nicht ausgebaut, aber bis auf wenige Ausnahmen gelang es Meßkirch nicht, den Rückstand entscheidend zu verkürzen, ein starker Christoph Martin und Jan Häusler reichten nicht aus. Die letzten zehn Minuten (30:21) hatten es in sich: Sechs Minuten lang gelang Ehingen kein Tor, drei Siebenmeter wurden verworfen. Meßkirch verkürzte auf 23:30, doch im Schlussspurt zogen die Hausherren nochmals an und gewannen auch in der Höhe verdient. (js)

TV Ehingen: Merk, Kiyici (beide Tor), Dannenmayer (3), Schädler (2), Gaie (4), Sartena (1), Müller, Renz (4), Schmidt (6), Oexle (1), Stengele (1), Hosu (5), Güntert (1/1), Galic (6).

TV Meßkirch: Gasser, Janeta (beide Tor), Henkel (1), Gedig (5/4), Kronhagel, Zacharias (1), Rebholz (2), Häusler (4), Kleinhans (2), Martin (6), Nopper, Häusler (3).

TuS Steißlingen II

TB Kenzingen

33:23 (18:11)

Mit dem zweiten Sieg in Folge gerät der verkorkste Saisonstart langsam in Vergessenheit. Beim Debüt von Neu-Trainer Dominik Garcia zeigt der TuS von Beginn an eine ganz starke Leistung (4:0, 5. Minute) und fegte den Absteiger förmlich aus der Mindlestalhalle, gab von Anfang an den Ton an, verteidigte aggressiv und Torhüter Daniel Beck war ein sicherer Rückhalt. So zogen die Hegauer Tor um Tor davon (12:5, 18:11) Auch im zweiten Spielabschnitt änderte sich nicht wirklich etwas. „Durch eine disziplinierte und kompakte Abwehr ist es uns gelungen, in unser Konterspiel zu kommen. Das war der Grundstein für den Erfolg. Lob an das Team, das die Aufgaben gut löste“, war Garcia sehr zufrieden. (mw)

TuS Steißlingen II: Beck (1), Beetz (beide Tor); Bartels, Hilpert (3), David Maier (1), Kehl (1), Müller, Tassone (6), Rihm (11), Bauer, Benzinger (5/2), Gattinger (4), Wiedemann (1).

TV Pfullendorf

HU Freiburg

21:30 (11:13)

In einer hochklassigen Partie konnte Pfullendorf die offensive Abwehr des ungeschlagenen Tabellenführers nicht durchdringen. In den ersten sechs Minuten konnte sich Pfullendorf mehrmals mit einem Tor absetzen, Freiburg glich aber immer sofort wieder aus (4:3, 8. Minute), Dann überrollten die Gäste Pfullendorf, das aber seine Aktivitäten zum hoffnungsvollen 11:13 intensivierte. In der zweiten Halbzeit demonstrierten die Gäste ihre exzellente Spielweise (28:19, 57.), bauten ihre Führung aus. Und bei den Linzgauern häuften sich die Fehlwürfe, wurde die HU-Abwehr zunehmend zum undurchdringlichen Bollwerk. TVP-Trainer Holger Rupp: „Unser Manko war, dass wir mit der offensiven Abwehr nicht ganz so gut klar kamen und viele Bälle verwarfen.“

TV Pfullendorf: Thews, Taha (beide Tor), Augustin (1), Beckemeyer, Blocherer (1), Brändlin, Burkert (2), Hegge, Kempf (6/1), Scheitler, Single (4), Staudacher (5/2), Sugg (2).

