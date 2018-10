von Vom Hermann Hummler

2. Volleyball, Bundesliga

AlpenVolleys Haching

TSV Mimmenhausen

2:3

„Wir wissen jetzt, wie der Wind in der 2. Bundesliga weht“, lautet das Fazit von Christian Pampel nach dem 18:25, 31:29, 25:19, 20:25 und 15:10. Die „tolle Serie“ im Pokal und der neuen Liga ist bei einem Klub fortgesetzt worden, der professionell arbeitet.

Die Bundesligareserve sei „sehr athletisch und sehr groß“, erzählt der Mimmenhausener Spielertrainer. Aber auch sie habe Schwächen; die bisherigen Partien endeten alle mit 3:2 für den Gegner. Nur: „Ich habe gedacht, wir hätten diese Schwächen erkannt.“ Wie wild hätten die AlpenVolleys begonnen, „uns mit ihrem Aufschlag zusammengeschossen“ (Pampel). Dem Gastgeber gelang in dieser Phase alles, beim TSV war der Wurm drin. Erst als auch Pampel & Co. mit ihren Aufschlägen Druck erzeugten, sei „Haching zusammengefallen“. Es dauerte aber, ehe die zäh an den Erfolg glaubenden Mimmenhausener mit dem 31:29 jubeln durften. Sie hatten rechtzeitig gelernt, nicht wie zu Hause in der niedrigen Halle die Aufschläge auf die Gegenseite zu baggern, sondern in der hohen Halle die Energie nach oben zu leiten. Entsprechend deutlich endete der dritte Durchgang. Aber zu einem 3:1 reichte es nicht. Mimmenhausen musste nach dem vorherigen intensiven Schlagabtausch „durchatmen“, hat sich während des vierten Satzes cool „auf den Tiebreak vorbereitet“ (Pampel). In dem war der TSV Mimmenhausen dann wieder im Tritt, es funktionierte nun auch das, „was im vierten Durchgang nicht geglückt“ war.

TSV Mimmenhausen: L. Diwersy (Z), Pampel (D), Hoffmann, Kasprzak (beide AA), Streibl, Birkenberg (beide MB), T. Diwersy (L); Kurzeinsätze für Hüther und M. Diwersy.

