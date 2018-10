Volleyball, 2. Bundesliga

TSV Mimmenhausen

SSC Karlsruhe

3:2

Die Mimmenhausener Siegesserie geht weiter. Christian Pampel und Kollegen gewannen auch das dritte Zweitligaspiel hintereinander. „Das ist ein gerechtes Ergebnis“, sagt ein geschlauchter, aber hoch zufriedener Spielertrainer nach sportlich und emotional extremer Achterbahnfahrt (25:23, 27:29, 23:25, 25:17, 15:9).

„Das war sehr intensiv“, schaute Michael Kasprzak auf einen Schlagabtausch zurück, an den sich die Mimmenhausener Fans und Spieler gerne erinnern werden. Der Annahmespieler und Außenangreifer, sein Vater Waldemar spielte in der Bundesliga und bis 2018 beim TSV Bad Saulgau, ging leicht angeschlagen in die Partie – und wurde vom ersten Ballwechsel an zur gesuchten Zielscheibe Karlsruher Aufschläger. Gnadenlos prasselten Bälle auf ihn ein: mal als irrlichternder Float, mal hart geschlagen. Aber „er hat das sehr gut gemacht“, lobte Christian Pampel den 28-Jährigen.

Stoisch ließ der 1,90-m-Mann sich beharken, behielt den Kopf oben, sollte es mal nicht so klappen (vor allem im zweiten und dritten Durchgang). Er befolgte das Pampel'sche Mantra im „Hier und jetzt zu bleiben“, egal, was der Spielstand sagt, und nie ans Ende zu denken. Das drohte dem TSV Mimmenhausen nach drei Durchgängen, gegen einen jetzt kompakt auftretenden SSC, der in dieser Phase wenig Fehler machte. Aber Kasprzak & Co. waren noch lange nicht besiegt.

Sowie Karlsruhe sich zu sicher fühlte, „Nerven zeigte, nachdem es vom TSV aus dem Rhythmus gebracht werden konnte“ (Trainer Stefan Bräuner) „gaben wir wieder Gas“ (Kasprzak). Das „kurze Tief“ (Kasprzak), Mimmenhausen hätte auch als klarer Verlierer aus der Halle gehen können, die „ärgerlichen Kleinigkeiten“ (Pampel) waren abgehakt. Und plötzlich sahen die Gäste ihre vermeintlich schon im Sack verstauten Felle unwiederbringlich davon schwimmen. „Ein Volleyballspiel ist eben erst nach drei Sätzen gewonnen“, kommentierte der SCC-Coach sarkastisch die von vielen nicht mehr für möglich gehaltene Wende.

„Die Zweitligamannschaft der Stunde“ (Bräuner) jedenfalls hatte Morgenluft gewittert. Wie verwandelt traten Pampel & Co auf. Angeführt von einem erneut überragenden Diagonalangreifer. „Er hat 37 Punkte gemacht“, sagte Bräuner und wählte ihn zum Wertvollsten Spieler. Unwiderstehlich zog der TSV auf und davon, bewies, dass die bisherigen Erfolge kein Zufall, keine Eintagsfliegen waren. Getragen von der Euphorie in der prall gefüllten Halle, strebten die Gastgeber dem dritten Saisonerfolg entgegen – und hatten nach 127 Minuten Volleyball mit allen Höhen und Tiefen immer noch Kraft für ausgelassene Tänzchen mit den Fans.

TSV Mimmenhausen: L. Diwersy (Z), Pampel (D), Ksprzak (AA), Hoffmann (AA), Birkenberg (MB), Streibl (MB), T. Diwersy.

