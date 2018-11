Volleyball, 2. Bundesliga

Heitec Volleys Eltmann

TSV Mimmenhausen

3:0

Der TSV Mimmenhausen hat zum ersten Mal in dieser Saison keinen Satz gewonnen. Beim 23:25, 21:25 und 13:25 waren die Handicaps für die Mannschaft von Spielertrainer Christian Pampel, der wieder zum MVP gewählt worden war, einfach zu groß. „Eltmann hat nicht gut gespielt“, erzählt der Diagonalangreifer. Umso bitterer die deutliche Niederlage für den Aufsteiger bei einem der Meisterschaftsfavoriten.

Glück für die Gastgeber: Mimmenhausen hat derzeit ein echtes Annahmeproblem, weil nach Lukas Alexander Ott zu allem Übel auch noch Michael Kasprzak verletzt ausgefallen ist (wir berichteten). Und so musste der bedauernswerte Kolja Hüther in den sauren Apfel beißen. Als gelernter Diagonalangreifer Annahme spielen, sie ist Basis für gute Angriffe, wurde er ins kalte Wasser geworfen. Nicht eben beste Voraussetzungen für einen Erfolg bei einer Profitruppe. Und dennoch hatten die Volleyballer vom Bodensee Chancen. Wenn auch nicht auf Sieg, so auf jeden Fall die, besser abzuschneiden.

Im ersten Satz kompensierte die Pampel-Sechs ihr Manko mit guten Aufschlägen und einem stabilen Side out. „Damit haben wir Eltmann in Schach gehalten, wir haben Wirkung erzielt.“ Die Heitec-Volleys wurden nervös, „echt anfällig“. Sowie aber TSV-Aufschlag und -Angriff nicht mehr Wirkung zeigten, Eltmann vermehrt zum Service kam, Kolja Hüther, der „aber seine ungewohnte Aufgabe gut erledigt hat“ (Pampel), im Annahmeriegel zur Zielscheibe geworden war, drehte sich das Blatt. Hüthers Kollegen schafften es nicht, ihn so abzudecken, wie es notwendig gewesen wäre. Das TSV-Schiff geriet in schwere See, und im dritten Durchgang so richtig ins Schlingern.

Die Mimmenhausener Crew, daran störte sich Kapitän Christian Pampel, schien im letzten Satz nalle guten Vorsätze vergessen zu haben. Selbst die einfachen, hohen Pässe auf die Außen kamen nicht mehr. Es alleine am eingewechselten Zuspieler Michael Diversy festzumachen, wäre zu billig. „Er hat das gut gemacht“, lobte ihn Pampel, „ich bin mit seiner Entwicklung sehr zufrieden.“

Keine angenehme Situation für Pampel und den TSV. „Damit müssen wir jetzt erst einmal leben“, sagt der Spielertrainer. Wohl auch am Wochenende, beim Heimspiel-Doppelpack. Die Youngstars Friedrichshafen kommen am Freitag, am Samstag dann Freiburg.

