Volleyball, 2. Bundesliga

TSV Mimmenhausen

TGM Mainz-Gonsenheim

3:2

Aufsteiger Mimmenhausen ist ein echter Coup gelungen. Die Mannschaft von Spielertrainer Christian Pampel hat sich gegen den ungeschlagenen Tabellenführer mit schierem Wollen und Willen durchgesetzt. „Wir alle mussten ein bisschen leiden“, fasste Mittelblocker Bogdan Birkenberg das 25:21, 22:25, 20:25, 32:30 und 15:11 zusammen, 126 Minuten aufregendes Wildwasserrafting auf dem Volleyballfeld mit verblockten Stromschnellen, in denen das TSV-Schiff wie ein Stein unterzugehen drohte, und einer bis ins Mark coolen Crew, die sich durch nichts, aber auch gar nichts aus der Ruhe bringen ließ.

Entspannt sitzt Christian Pampel nach dem Schlusspfiff da, das traditionelle Radlerbier schmeckt noch mal so gut. „Zu Beginn und am Ende haben meine Spieler das gemacht“, stellt er zufrieden fest, „was ich ihnen gesagt hatte.“ Die Fans sahen es mit größtem Vergnügen, was ihre Lieblinge auf dem Parkett veranstalteten. Meistens jedenfalls. „Ich muss Mimmenhausen ein riesiges Kompliment machen“, lobt Markus Pfahlert sportlich fair. Dabei sitzt der Gästetrainer alles andere als entspannt auf seinem Stuhl, die Hände hinter dem Kopf verschränkt, in die immer noch tobende Halle schauend. Ursachenforschung. Die „bittere Niederlage“ nur darauf zu schieben, dass sein bester Mann statt in der Halle auf Urlaub war, ist ihm zu wenig. „Wer weiß schon“, sagt er, „wie die Partie ausgegangen wäre, wenn er mitgespielt hätte.“ Mimmenhausen habe gut gespielt, hakt Pfahlert das 2:3 ab („wir haben einen Punkt geholt“).

„Die Jungs haben den Sieg verdient“, fügt er an. Weil seine Mannschaft, „zu viele Fehler produzierte, in den entscheidenden Momenten die falschen Entscheidungen traf.“ Spielentscheidende Fehler. „Das war schon ein geiler Schachzug“, lobte Pfahlert die Hereinnahme von Kolja Hüther. Beim Stand von 23:23 im vierten Satz. Mimmenhausen hatte zuvor eine völlig überzogene Rote Karte von den alles andere als Unparteiischen hinnehmen müssen. Plötzlich lag Mimmenhausen zwei Punkte (20:22, 21:23) zurück. Der Satzverlust drohte, und damit das 1:3 und das Aus. Nur ganz wenige in der Halle glaubten noch an eine Wende. Die in Blau-Gelb gehörten dazu.

„Ein geiler Schachzug“, zog Pfahlert den imaginären Hut, als Pampel Kolja Hüther zum Service einwechselte. Beim 23:23, den Matchball vor Augen! Aber der Diagonalangreifer schlug ein Ass und Pampel blockte Jonas Reinhardt zum 24:23. „Der TSV Mimmenhausen ist wieder da!“, sangen die Zuschauer. Vier Satzbälle brauchte er, vier Matchbälle wehrte er ab. Dann war das 32:30 perfekt. Im Tie-Break hatten die Mimmenhausener den Beinahe-Crash besser verdaut als die Mainzer ihren Frust. Ein neben Pampel überragender Jonas Hoffmann führte seine Farben zum 15:11 und dem „bitteren Sch…gefühl“ für Hendrik Johannes Diwersy. Der hatte soeben im „Wohnzimmer“ seiner vier Cousins ein „tolles Spiel“ verloren. Gefeiert werde dennoch, sagt er, schmunzelt und schließt sich der Sause an.