2. Volleyball-Bundesliga: TSV Mimmenhausen – SSC Karlsruhe (heute, 20 Uhr, Bildungszentrum Salem). "Wir wissen nun, wie der Wind weht", so hat Christian Pampel vergangene Woche das 3:2 bei den AlpenVolleys Haching II kommentiert. Der Neuling ist nach zwei Erfolgen aus vier Spielen viel besser als befürchtet in der zweithöchsten deutschen Liga angekommen. Entwarnung gibt es dennoch keine vom Spielertrainer: "Wir haben im Pokal und der Liga super gespielt", lobt er seine engagierten Amateure. Sie hätten schnell gelernt, sich mit Leistung und Resultaten Respekt verschafft. Also wird "Karlsruhe uns nicht noch einmal unterschätzen", warnt Pampel. Wie noch im Regionalpokal, den Mimmenhausen und nicht der Gastgeber gewann. Die Karlsruher hätten damals nicht "gespielt, was sie können", argumentiert Pampel. Zuletzt schon. Das 3:2 über Hammelburg bestätigt ihn in seiner Ansicht, dass der heutige Schlagabtausch unter anderen Voraussetzungen ausgetragen wird.

Bange ist es dem ehemaligen Nationalspieler deshalb trotzdem nicht. Weil, "es bei uns gut läuft", begründet er, und weil die Diwersys & Co. "arbeiten, sich entwickeln und an den Aufgaben wachsen". Er weiß, der SSC ist eine große Aufgabe. Die Mehrzahl seiner Athleten hat langjährige Zweitligaerfahrung. Aber ihnen tritt ein durch die Erfolge im Selbstbewusstsein gestärktes Mimmenhausen entgegen. "Wenn wir abrufen, was wir können", rechnet Pampel vor, "kühlen Kopf bewahren", dann sei die Chance groß, die Serie um einen weiteren Sieg auszubauen, folgert der Diagonalangreifer. Auch gegen einen SSC, der aus dem Pokalduell seine Lehren gezogen hat.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein