Tennis, Badenliga: TC BW Villingen – TC Markdorf 6:3; TC Markdorf – TC Wolfsberg Pforzheim II 7:2. – Der TC Markdorf hat die Saison konsequent beendet. Konsequent, weil die letzte Begegnung der Runde auf eigenem Platz ebenso gewonnen wurde wie die anderen Heimspiele. Konsequent war es aber auch, was das Abschenken der Doppel angeht – nachdem am vorletzten Doppelspieltag gar keine Doppel mit Markdorfer Beteiligung gespielt wurden, schafften es die TCM-Herren beim haushohen Favoriten TC BW Villingen, immerhin für Spannung über die Einzel hinaus zu sorgen. Zu Ende gespielt wurde aber auch hier nicht, und beim letzten Auftritt vor eigenem Publikum gab es erneut nur die Einzel zu sehen.

In Villingen war die Markdorfer Gegenwehr groß, und man zwang die Gastgeber bei drei Matches in den Matchtiebreak. Zwei davon gingen an die Gäste, und Christian Haupt wurde in einem spannenden Match am Ende letztlich mit 16:14 geschlagen. So reichte den Villingern in den Doppeln ein Sieg – Rene Schulte und Andy Drzyzga besiegten Alexander Sadecky und Denis Brizic 7:5/6:7/10:5 -, um den Sieg und damit die Badenliga-Meisterschaft feiern zu können.

Völlig unbeschwert konnte der TC Markdorf zum letzten Saisonspiel am Sonntag antreten, auf eigener Anlage begrüßte das Team von Trainer Jens Goldmann den Tabellenvierten TC Wolfsberg Pforzheim II. Nach den ersten drei Spielen führten die Gastgeber mit 3:0, allerdings gingen auch hier zwei Matches in den Matchtiebreak. Da danach lediglich Denis Brizic sein Match nicht gewinnen konnte, stand es nach den Einzeln 5:1 für den TC Markdorf. Der Heimsieg war damit unter Dach und Fach, die Doppel wurden abgesagt, der Saisonabschluss wurde vorgezogen.

Auf einem beachtlich guten dritten Rang beendeten die Markdorfer Tennisspieler die Badenliga-Saison 2018. Die Tatsache, dass zwölf Matches mit Markdorfer Beteiligung in der kurzen Saison nicht zu Ende gespielt oder gar nicht erst begonnen wurden, trübt das gute Abschneiden aber doch deutlich und relativiert den sportlichen Wert der Tennis-Badenliga.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein