von SK

Fußball: Nachdem sie 2005 und 2006 bereits auf der Talwiese gastierten, nehmen die Stuttgarter Kickers in diesem Jahr zum dritten Mal an diesem Turnier teil. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga bereitet sich das Team des neuen Trainers Tobias Flitsch derzeit auf die Saison in der Oberliga vor. Klares Saisonziel der Blauen ist der Wiederaufstieg. Neben der gastgebenden Mannschaft des 1.FC Rielasingen-Arlen (Verbandsliga) wird der FC Singen 04 (Landesliga) das Teilnehmerfeld komplettieren. Das bringt Spannung mit sich, denn alle drei Teams wollen in ihren jeweiligen Spielklassen um den Aufstieg spielen.

Die Verantwortlichen des 1.FC Rielasingen-Arlen haben sich dazu entschlossen, in diesem Jahr keinen Eintritt für das Turnier zu verlangen. „Es soll ein Sonntagnachmittag sein, bei dem Familien auf die Talwiese kommen, um Fußball zu sehen, eine Wurst zu essen und was zu trinken“, sagte Rielasingens Vorsitzender Peter Dreide und dankte den Sponsoren für die Unterstützung bei dieser familienfreundlichen Aktion.

Zeitplan

14 Uhr: Kader-Vorstellung des 1.FC Rielasingen-Arlen, 15.30 Uhr: Stuttgarter Kickers – FC Singen 04, 16.30 Uhr: 1.FC Rielasingen-Arlen – Stuttgarter Kickers, 17.30 Uhr: FC Singen 04 – 1.FC Rielasingen-Arlen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein