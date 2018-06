von SK

Frauenhandball, 3. Liga: „Steph kam bereits Ende der Saison mit dem Wunsch zu uns, sich einer neuen Herausforderung zu stellen. Nach mehreren Gesprächen mit ihr und den Verantwortlichen der TG Nürtingen konnten wir uns nun einvernehmlich einigen“, so Vorstand Andreas Spiegel.

Lukau kam vor zwei Jahren aus der A-Jugend aus Buxtehude an den Bodensee und verband ihr Studium mit dem Handballsport beim SV Allensbach. Neben Torhüterin Nathalie Wörner, die bereits ihren Vertrag verlängert hat, führen Teamchef Oliver Lebherz und Trainerin Sandra Reichmann zusammen mit der neuen Torwarttrainerin Steffi Neumann mit Sophie Leenen nun ein Talent aus der eigenen Jugend an den Drittligahandball heran. „Sophie hat bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison am Trainingsbetrieb teilgenommen und kam zu Kurzeinsätzen in den letzten beiden Spielen. Wir glauben, dass sie sich schnell an die 3. Liga gewöhnt, da sie alle Voraussetzungen für eine gute Entwicklung mitbringt“, ist sich Lebherz sicher. „Wir danken Steph Lukau für ihren Einsatz bei uns und wünschen ihr für ihre Zukunft alles Gute“, so Spiegel.

