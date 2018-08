von SK

Tennis: Am Montag war Meldeschluss für das Deutsche Ranglisten- und Preisgeldturnier „Salem Open“ und die Meldeliste lag vor. „Wir sind super zufrieden mit dem Teilnehmerfeld“, freut sich Josef Knäple, Sportwart beim TC Salem, auf die vielen deutschen und regionalen Topspieler, die bei den Salem Open von heute bis Sonntag aufschlagen. 40 Spieler und 22 Spielerinnen kämpfen um ein Gesamtpreisgeld von 3000 Euro im Einzel und Doppel, darunter 13 deutsche Ranglistenspieler. „Das Teilnehmerfeld steigert sich von Jahr zu Jahr“, betont Knäple. Der Bonner Lars Lotter-Becker, die Nummer 129 der aktuellen deutschen Rangliste, ist der Top-Gesetzte des Teilnehmerfeldes. Ihm folgt der frühere Salem-Open-Sieger und Lokalmatador Christian Haupt, der an Nummer 145 geführt wird. Weitere interessante Namen sind der Markdorfer Nachwuchsspieler Noah Rockstroh, der als Nummer 257 der deutschen Rangliste an Nummer 6 des Feldes gesetzt ist. Weitere Favoriten lassen sich aus den Meldungen für das 48er-Hauptfeld schwer ausmachen. „Die Ranglistenspieler liegen eng beieinander“, hebt Josef Knäple die Leistungsdichte dieses Turniers hervor.

Das Damenfeld führt die Sindelfingerin Sophie Zehender als Nummer 214 der deutschen Rangliste an, gefolgt von Laura Fügner aus Tübingen (Nr. 250). Die beste Spielerin aus der Region ist Katharina Vogg aus Markdorf, die versuchen will, die Gesetzten zu ärgern.

Wie im vergangenen Jahr erhält der Sieger bei den Herren neben dem Siegerscheck von 1000 Euro eine Wild Card für das ITF Future Turnier Überlingen Open vom 19. bis 26. August in Überlingen. Markus Dufner vom Kooperationspartner MCD Sportmarketing möchte die Salem Open damit unterstützen.

