von SK

Bahnradsport: Auf den letzten Metern der Schluss-Disziplin Handicaprennen konnten sich Elitefahrer Niklas Rettig (Freundeskreis Uphill) und Jugendfahrer Paul Wissert (VC Singen) mit einem starken Endspurt die Tagessiege im WD-Dittus Bahn-Cup sichern. Rettig steht damit vor dem Finale am 16. September mit dem Toyota-Bach-Steherpreis und den vierten Singener Race-Days der Oldtimermotorräder vor dem Gesamtsieg. In den Nachwuchsklassen verteidigte Cedric Abt (RC Pfullendorf) mit Rang zwei sein Führungstrikot.

Bei den Junioren- und Elitefahrern legte im Ausscheidungsfahren zuerst Martin Ruepp (Strada Sport) vor. Rettig führte das Feld Runde für Runde an. Kurz bevor Niklas Stelling (VC Singen) ausschied, griff Ruepp an und konnte sich einen großen Vorsprung herausfahren. Zwar kam Rettig nochmals gefährlich nahe, doch Ruepp gewann die erste Disziplin. Im Rundenrekordfahren siegte Rettig in einer Zeit von 11,73 Sekunden mit fünf Hundertselsekunden Vorsprung vor Ruepp.

Im Punktefahren griff Rettig zusammen mit Martin Skerik (Dukla Brno) vor der ersten Wertung an und sicherte sich diese. Direkt danach setzten Ruepp und Stelling auf Angriff und sprengten das Feld. Die anderen Fahrer bekamen mindestens eine Verlustrunde. Mit dem Gewinn der Schlusswertung sicherte sich Ruepp den Sieg vor Stelling und Rettig. Damit führte Ruepp vor Rettig vor der letzten Disziplin des Handicaprennens über fünf Runden. Während Rettig sein Handicap auf Junior Jan Münzer (VC Singen) bereits zwei Runden vor Schluss aufgeholt hatte, kam Ruepp nicht nach vorne. Rettig siegte vor Skerik und Stelling. Damit gewann Rettig den achten Lauf mit zwei Punkten Vorsprung vor Ruepp, Stelling kam auf Rang drei.

Bei den Nachwuchsfahrern dominierte der Gesamtführende Abt im Ausscheidungsfahren die Schlussphase mit einem langen Sprint gegenüber Wissert. Im Rundenrekordfahren siegte Claudius Wetzel (VMC Konstanz) in 13 Sekunden mit vier Hundertselsekunden Vorsprung auf Wissert. Abt folgte eine Zehntelsekunde dahinter. Im Punktefahren holte sich Wetzel die erste Wertung mit einem frühen Angriff. Direkt nach der Wertungsabnahme griff Abt mit Hendrick Stelling (VC Singen) an. Die beiden sicherten sich noch knapp die zweite Wertung. Danach wurde es ruhiger im Feld, was U-15-Fahrer Stelling bei den beiden nächsten Wertungen mit frühen Angriffen für sich zu nutzen versuchte. Vor der Abnahme wurde er jeweils knapp abgefangen. Nach der vorletzten Wertung griff Victoria Stelling (VC Singen) an. Abt folgte, und zur Schlusswertung setzte sie nochmals eine Schippe drauf und sicherte sich diese. Damit holte sie sich hinter Abt und punktgleich mit Wetzel den zweiten Rang.

Vor dem abschließenden Handicaprennen führte Abt vor den punktgleichen Wetzel und Wissert, einen Punkt dahinter lag Victoria Stelling. In dieser letzten Disziplin führte lange Lana Jägg (VMC Konstanz). In der letzten Runde setzen sich Wissert und Victoria Stelling ab. Auf den letzten Metern schob sich Wissert dann an Stelling vorbei. Hendrick Stelling kam auf den dritten Rang. Damit wurde die Tagesabrechnung auf den ersten vier Plätzen auf den Kopf gestellt. Mit jeweils nur einem Punkt zwischen den Fahrern siegte Paul Wissert vor Cedric Abt, Victoria Stelling und Claudius Wetzel. (hbr)

