von SK

Turnen, 2. Bundesliga

TSV Buttenwiesen

StTV Singen

27:54

Mit einem weiteren Auswärtssieg wollte der StTV Singen seine Ambitionen auf die erneute Titelverteidigung in der 2. Bundesliga unterstreichen. Aber auch der bis dahin noch glücklose Gastgeber hatte sich vor heimischem Publikum einiges vorgenommen und wollte unbedingt den ersten Sieg einfahren. Zunächst sah es auch ganz gut aus für den Gastgeber: Der TSV Buttenwiesen begann sehr stark am Boden, doch Singen konnte durch gute Übungen das Gerät mit 8:6 Punkten gewinnen.

Am Pauschenpferd konnte dann das Turnteam Singen seine Stärke ausspielen, allerdings auch unterstützt durch Fehler der Gastgeber. Mit 10:4 Punkten ging auch dieses Gerät an die Gäste. Eindrucksvoll zeigten sich die StTV-Turner dann an den Ringen. Der TSV Buttenwiesen gewann zum Leidwesen seiner zahlreichen Fans keines der vier Duelle und musste das Gerät mit 13:0 Punkten an Singen abgeben. Der Zwischenstand von 31:10 Scores für den StTV Singen zeigte dann schon, wo die Reise hinging.

Am Sprung bekamen die Gäste dann einen kleinen Dämpfer verpasst: Buttenwiesen kam hoch motiviert aus der Pause und gewann das erste Gerät mit satten 11:2 Punkten. Doch dieser Gerätegewinn für die Gastgeber hatte eher einen Motivationsschub für Singen zur Folge, denn am Barren konnte lediglich ein Buttenwieser vier Punkte für sich verbuchen, alle anderen neun Scores blieben aufseiten der Gästeturner. Beim abschließenden Reck war es dann noch deutlicher. Zwei Punkten für Buttenwiesen standen nach acht Übungen stolzen zwölf Punkte für Singen gegenüber. Damit war der 16. Sieg in Folge in der 2. Bundesliga Süd und der dritte Erfolg in dieser Saison für den StTV Singen mit 54:27 Punkten perfekt. Nebenbei konnten die Gäste auch bei den Gerätepunkten mit 10:2 ein sehr gutes Ergebnis erzielen. Damit steht der StTV Singen nun ungeschlagen an der Tabellenspitze, da der starke Mitkonkurrent TSV Ries unerwartet bei Exquisa Oberbayern verloren hat.

Doch ausruhen auf seinen Lorbeeren darf sich das Turnteam Singen nicht, denn am nächsten Samstag geht es erneut zu einem Auswärtswettkampf. Der Gegner ist mit dem an fünfter Stelle liegenden TV Schiltach ein alter Bekannter, der sich in den vergangenen Wettkämpfen als sehr stabil erwiesen hat und ebenfalls in die oberen Tabellenränge vorstoßen will. Wenn das Turnteam Singen an die Leistungen der vergangenen Wettkämpfe anknüpfen kann, dann dürfte aber dem Sieg Nummer 17 in Folge nichts mehr im Wege stehen. (od)

