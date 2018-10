von SK

Turnen, 2. Bundesliga

TV Schiltach

StTV Singen

22:63

Schon zum Auftakt am Boden demonstrierte der Spitzenreiter aus Singen mit einem 11:0-Gerätegewinn seine Stärke. Etwas ausgeglichener dann die Duelle am Pauschenpferd, wobei individuelle Fehler der Schiltacher den 10:7-Gerätegewinn für Singen begünstigten. An den Ringen verletzte sich der Schiltacher Pit Nakic so schwer, dass er seine Übung und damit den Wettkampf abbrechen musste. Ab diesem Zeitpunkt dominierten nur noch die Gäste. So führte Singen nach dem Gerätegewinn an den Ringen mit 38:12 Scores und ließ bei den folgenden drei Geräten nichts mehr anbrennen.

Überzeugende Leistungen folgten am Sprung, Singen gewann hier souverän mit 11:3 Punkten, und am Barren (7:3). Nach den acht Reckübungen kamen weitere sieben Punkte auf das Konto der Gäste, lediglich drei verblieben in Schiltach. So hieß es dann am Ende 63:22 Scores für den StTV Singen, der damit weiterhin als einzige Mannschaft ohne Niederlage die Tabelle anführt. Da alle Geräte gewonnen wurden, hat der StTV Singen zudem zwölf Gerätepunkte mehr auf dem Konto. Beim nächsten Wettkampf am Samstag ist der Aufsteiger VfL Kirchheim in der Singener Münchriedhalle zu Gast. Eine lösbare Aufgabe, wenn sie der StTV Singen konzentriert angeht. (od)

