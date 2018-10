Der Konstanzer Altstadtlauf war auch bei seiner 34. Auflage am Sonntag wieder eine Art Volksfest. Nahezu 4500 Läuferinnen und Läufer sorgten für einen neuen Teilnehmerrekord und gut gefüllte Teilnehmerfelder bei den 14 Läufen, die bei bestem Laufwetter gestartet wurden. Da zudem viele Zuschauer die Strecke säumten und die Läufer anfeuerten und bei den Wettbewerben des Laufnachwuchses viele Eltern als Betreuer im Einsatz waren, stand die Konstanzer Altstadt für einen Tag ganz im Zeichen des Laufsports. Der neue Streckenrekord im Eliterennen der Frauen durch die Schwarzwälderin Elena Burkard setzte dem Lauffest das Krönchen auf.

Schon traditionell bildeten die Familien und die jüngsten Läuferinnen und Läufer den Auftakt der 26 Alters- und Geschlechtsklassen. Und schon hier zeigte sich in den großen Teilnehmerfeldern, dass es der Konstanzer Altstadtlauf geschafft hat, quer durch alle Altersklassen die Begeisterung für den Laufsport zu wecken. So waren ganze Gruppen von Kindertagesstätten und Schulen auf den Strecken unterwegs.

Konstanz Bilder vom Altstadtlauf: Wenn rund 4500 Teilnehmer die Laufschuhe schnüren

Temporeicher sportlicher Höhepunkt war dann aber der Elitelauf, in dem sich zwölf Männer und fünf Frauen dem Kampf gegen die starke Konkurrenz, aber – mit Blick auf die Prämie für einen neuen Streckenrekord – auch gegen die Uhr stellten. Allerdings gab es schon vor dem Start eine kleine Enttäuschung: Der Titelverteidiger und Streckenrekordinhaber Richard Ringer aus Uhldingen musste kurzfristig absagen, signalisierte aber bereits, 2019 wieder am Start sein zu wollen. Dafür war bei den Frauen mit der amtierenden deutschen Crosslauf-Meisterin Elena Burkard eine absolute Topläuferin mit dabei, die vom Start weg signalisierte, dass sie Sieg und Streckenrekord fest im Auge hatte. Schon nach der ersten von sechs Runden war sie in Führung, und von Runde zu Runde baute sie ihren Vorsprung aus, sodass früh klar war, dass der Sieg wohl an sie gehen würde. Zudem signalisierten die Zwischenzeiten, dass ein neuer Streckenrekord möglich wäre. Nach 16:33,4 Minuten war die 26-Jährige im Ziel, 18 Sekunden unter der bisherigen Bestleistung und 49 Sekunden vor der zweitschnellsten Läuferin, Agnes Keino aus Kenia. Bei den Männern nutzen die Läufer aus Afrika die Abwesenheit Ringers. Nach zwei von acht Runden hatte sich eine Vierergruppe mit afrikanischen Läufern abgesetzt, in der vorletzten Runde dann setzen sich Tom Mutie und Tony Langantoi ab. In der Schlussrunde verschärfte Mutie das Tempo, doch seine Siegeszeit von 20:16,9 Minuten blieb 29 Sekunden über Ringers Zeit aus dem Vorjahr.

Die Abschlussbilanz brachte dann auch in Sachen Teilnehmerzahlen Fakten: 4471 Läuferinnen und Läufer waren bei der 34. Auflage am Start, 25 mehr als beim Rekord im Vorjahr.

