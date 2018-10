von SK

Fußball: Das Spiel in der der Kreisliga B zwischen HSK Croatia Singen und dem FC Italiana Singen wurde mit 3:0 zugunsten von HSK gewertet. Für Italiana Singen gab es wegen eines Vergehens gegen den Schiedsrichter neben dem Spielverlust noch eine Geldstrafe in mittlerer dreistelliger Höhe. Die Berufung gegen dieses Urteil wurde verworfen. 3:0 für die Reserve des 1. FC Rielasingen-Arlen wurde das wegen eines Angriffs auf den Spielleiter abgebrochene Spiel der Kreisliga A gegen den BC Konstanz-Egg gewertet. Zudem gab es gegen die Konstanzer noch eine Geldstrafe in mittlerer dreistelliger Höhe und mehrmonatige Sperren gegen zwei Spieler.

Abgeschlossen wurde auch der kuriose Spielabbruch der Kreisliga-B-Partie SpVgg F.A.L. III gegen Bodensee Türkgücü Markdorf. Diese Begegnung war vorzeitig beendet worden, weil sich Markdorfer Spieler gegenseitig attackiert hatten. Die Punkte gingen mit einem 3:0-Erfolg an die SpVgg F.A.L., während gegen die Markdorfer eine Geldstrafe ebenfalls im mittleren dreistelligen Bereich ausgesprochen wurde sowie Sperren gegen zwei Spieler.

Bei zwei Urteilen ging es nicht um Spielabbrüche, sondern darum, dass Mannschaften aus verschiedensten Gründen auf die Austragung von Spielen verzichteten. Die Bestimmungen des Südbadischen Fußballverbandes geben vor, dass eine Mannschaft, die drei Mal nicht antritt, vom Spielbetrieb auszuschließen ist. Der Verzicht steht dem Nichtantreten gleich. Da es sich in beiden Fällen um Wiederholungsfälle handelt, zeigte das Sportgericht vorsorglich die „Gelbe Karte“.

Für Aufsehen gesorgt hatte auch das Bezirkspokalspiel des FC Steißlingen und der SpVgg Konstanz-Allmannsdorf. Für die drei des Feldes verwiesenen Konstanzer sprach das Bezirkssportgericht Spielsperren zwischen einigen Wochen und über acht Monaten aus. (kha)

