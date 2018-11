von Thomas Edel

Fußball, Verbandsliga: 1. FC Rielasingen-Arlen – Offenburger FV (Sonntag, 14.30 Uhr, Talwiese Rielasingen). – Die Hegauer waren zuletzt in bestechender Form, sie überrollten im Pokal Oberligist Bahlingen und in der Liga den FC Denzlingen. Und doch hätte vor einigen Wochen wohl niemand darauf gewettet, dass diese Partie das Spitzenspiel zum Vorrundenabschluss werden würde. Vor dem Amtsantritt von Michael Schilling am siebten Spieltag lagen acht Punkte zu Gunsten des Offenburger FV zwischen den beiden Teams. Die Talwiesen-Elf hat zwischenzeitlich elf Punkte auf die Ortenauer gut gemacht und sie damit in der Tabelle überholt.

Die Offenburger FV ist stark in die Saison gestartet – aus neun Spielen holte der OFV sieben Siege und zwei Unentschieden. Es lief positiv für den neuen Trainer Florian Kneuker, der vor der Saison als Co-Trainer von der U 19 der TSG Hoffenheim zum Traditionsverein gekommen ist. Doch seit dem Pokalspiel beim FC 08 Villingen, wo die Offenburger mit einem 1:6-Debakel die Heimreise antreten mussten, läuft es auch in der Meisterschaft nicht mehr. Vier Niederlagen in den vergangenen fünf Punktspielen, einziger Lichtblick war der Sieg gegen den Tabellenführer Freiburger FC (1:0). Ein Beweis, dass die Ortenauer das Fußballspielen noch nicht verlernt haben. Die 1:2-Heimniederlage gegen den FC Auggen war bitter und unglücklich.

Den Offenburger Torjäger Fabian Herrmann, Marco Petereit und Marco Junker konnten zuletzt ihre Abschluss-qualitäten auch nicht mehr beweisen. Dennoch hat der Offenburger FV auf allen Positionen eine hohe Qualität, welche er zu jeder Zeit wieder abrufen kann – vielleicht ja gerade in einem Spiel, in dem die Kneuker-Elf nicht Favorit ist.

Das Gegenbeispiel zum Offenburger FV ist momentan der 1. FC Rielasingen-Arlen: Bis auf die Heimniederlage gegen den Kehler FV eilt die Mannschaft von Sieg zu Sieg. Beeindruckend war die Leistung am vergangenen Sonntag in Denzlingen. Michael Schilling lobte die Konzentration und Disziplin und zeigte sich hochzufrieden. Die personelle Situation brachte in Denzlingen einen Lichtblick. Alessandro Fiore Tapia konnte in den Schlussminuten nach seiner Verletzung wieder eingesetzt werden. Der 1. FC Rielasingen-Arlen möchte nun gegen Offenburg die Chance nutzen, den zweiten Tabellenplatz zu untermauern.

