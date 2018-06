von SK

Schwimmen: Bei den Baden-Württembergischen Freiwassermeisterschaften im Heddesheimer Badesee waren die sechs Schwimmerinnen des SK Sparta Konstanz sehr erfolgreich.

Gleich zwei Goldmedaillen und damit den Titel der Baden-Württembergischen Jahrgangsmeisterin holte Johanna Pietzko. Sie siegte sowohl über die 2,5- als auch über die 5-Kilometer-Strecke in der Jugend A (17 Jahre). Gleiches gelang Kari Maleen Barlinn, allerdings in der Jugend A (16 Jahre), auch sie erkämpfte sich jeweils Platz eins über 2,5 Kilometer und 5 Kilometer. In der Altersklasse 35 wurde Arlette Stockburger zweifache Masters Meistern (2,5 und 5 Kilometer).

Eine weitere Goldmedaille holte Marlene Pietzko (Jugend C, 13 Jahre), sie legte die 2,5 Kilometer im 22 Grad warmen Wasser in 34:30,49 Minuten zurück. Eine Silbermedaille ging an Nina Haake im Wettkampf über 2,5 Kilometer in der Jugend A (17 Jahre), eine Bronzemedaille holte Anika Kuder ebenfalls im Wettkampf über 2,5 Kilometer in der Jugend B (14 Jahre).

Besonders spannend gestaltete sich der Staffelwettbewerb über dreimal 1250 Meter, in dem alle sechs Schwimmerinnen in zwei Mannschaften an den Start gingen. Die erste Mannschaft in der Besetzung Kari Maleen Barlinn, Nina Haake und Johanna Pietzko erkämpfte sich hier die Silbermedaille, gefolgt auf Platz drei von der zweiten Konstanzer Mannschaft (Arlette Stockburger, Anika Kuder und Marlene Pietzko). (sb)

