Fußball: Heute fällt in zwei Spielen im K.o.-Modus die Entscheidung, welche beiden Teams das Teilnehmerfeld des Endturniers beim Markdorf-Cup 2018 ergänzen. Bereits am Sonntag haben sich der FC Anadolu Radolfzell und der Gastgeber, der SC Markdorf, für diese Spiele qualifiziert. Am Montag setzte sich der Bezirksligaabsteiger SV Deggenhausertal etwas überraschend durch, am Dienstag schaffte es der SV Weingarten.

Somit trifft der SC Markdorf heute auf den FC Anadolu Radolfzell (17 Uhr), um 19 Uhr heißt es auf der Markdorfer Anlage dann SV Deggenhausertal gegen SV Weingarten. Der Sieger des ersten Spiels wird dann in der Gruppenphase ab Sonntag auf den FV Ravensburg und den TSV Berg treffen, während Weingarten oder Deggenhausertal die Gruppe mit dem Oberligisten FV Ravensburg und dem Landesligisten VfB Friedrichhafen vervollständigen wird.

Die erste Begegnung am Montag entwickelte sich zu einem unterhaltsamen Spiel, in dem der SV Deggenhausertal gegen den VfL Brochenzell routiniert agierte und schon nach zwölf Minuten nach schöner Kombination in Führung gehen konnte. Durch einen weiteren sehenswerten Angriff erhöhte der SV in der 33. Minute auf 2:0 – zugleich der Endstand.

Gegen die SpVgg F.A.L. fand Brochenzell schneller ins Spiel, erspielte sich die ersten Chancen, doch nach einem Foul an Mark Burgenmeister ließ sich Krasniqi die Strafstoß-Chance nicht entgehen: 1:0 für F.A.L. Danach erspielte sich Brochenzell weitere Chancen, doch durch einen Doppelschlag von Krasniqi (22./23. Minute) war das Spiel entschieden und in der Folge F.A.L. näher am vierten Treffer als Brochenzell am Ehrentreffer.

Beim Aufeinandertreffen der SpVgg F.A.L. und des SV Deggenhausertal hätte dem Landesligisten ein Remis gereicht, doch durch einen satten Schuss von Ralf König unter die Latte ging der Außenseiter früh in Führung. Zwar drängte F.A.L. auf den Ausgleich und erarbeitete sich bis kurz vor dem Abpfiff eine ganze Reihe von Chancen, doch ein weiteres Tor wollte nicht gelingen, die Überraschung war damit perfekt.

Ein Strafstoß in der Schlussphase entschied das Auftaktspiel am Dienstag zwischen dem FC Überlingen und der SG Argental zu Gunsten der Überlinger. In einem abwechslungsreichen Spiel trennten sich danach der FC Überlingen und der SV Weingarten 2:2 – beide Überlinger Treffer erzielte der vom FC Singen 04 gekommene Joshua Keller. Der FC Überlingen musste nun im dritten Spiel zwischen Argental und Weingarten auf ein Remis hoffen, das dem Landesligisten zum Gruppensieg verholfen hätte. Die Hoffnung hielt bis zur 29. Spielminute, dann ging Weingarten in Führung. Acht Minuten später dann die Entscheidung – ein SG-Eigentor verhalf Weingarten zum 2:0 und damit zum Gruppensieg.

Die Spiele am Donnerstag

17 Uhr: SC Markdorf – FC Anadolu Radolfzell, 19 Uhr: SV Deggenhausertal – SV Weingarten

