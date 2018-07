Bahnradsport vor 12 Stunden

Spannung auf der Singener Radrennbahn

Am Donnerstag steht um 18.30 Uhr der fünfte Lauf um den WD-Dittus Bahn-Cup auf dem Programm. Dieser ist für die Nachwuchsfahrer die letzte Möglichkeit, sich auf die Disziplinen der baden-württembergischen Meisterschaften am Samstag in Oberhausen vorzubereiten