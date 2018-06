von Autorenzeile

Jugendfußball: Bei den C-Junioren in der Champions League sicherte sich der Bundesliganachwuchs des SC Freiburg nach einem dramatischen Elfmeterkrimi (4:2) gegen den SSV Reutlingen Rang eins. Im Spiel um Platz drei setzte sich ebenfalls ein Team aus dem Breisgau durch, der Freiburger FC schlug den Schweizer Vertreter FC Schaffhausen mit 2:0. In den Halbfinals hatte sich Titelträger SC Freiburg verdient mit 2:0 gegen Schaffhausen durchgesetzt, der FFC gegen den SSV Reutlingen mit 1:0.

In der Champions League der D-Junioren nahm der FC Schaffhausen die Trophäe mit zurück an den Rheinfall. Die Eidgenossen setzten sich nach einem ausgeglichenen Spiel im Elfmeterschießen mit 3:2 gegen den SSV Jahn Regensburg durch. Bronze sicherte sich Grasshoppers Zürich nach einem 1:0-Sieg gegen den FV Ravensburg. In den Halbfinals hatte sich der Turnierzweite aus der Oberpfalz gegen die Grasshoppers mit 4:0 durchgesetzt. Im zweiten Semifinale hatte der oberschwäbische FV Ravensburg im Elfmeterschießen gegen Schaffhausen das Nachsehen gehabt.

Nicht weniger brisant ging es in der Europa League zu, wo sich im Endspiel bei der U15 der FC 08 Villingen mit 2:1 gegen Lokalmatador SC Pfullendorf durchsetzte. In der Gruppenphase waren die Hausherren noch mit 2:0 gegen den späteren Turniersieger erfolgreich gewesen. Platz drei ging bei den C-Junioren an den FV Ravensburg nach einem wahren Elferkrimi gegen den SC Konstanz-Wollmatingen, 5:4 hieß es am Ende. Eine klare Angelegenheit war zuvor das Halbfinale des SC Pfullendorf, der sich deutlich mit 5:0 gegen Rivale Ravensburg durchgesetzt hatte. Erst kurz vor Schluss entschied dagegen Turniersieger Villingen das zweite Halbfinale gegen die Konstanzer mit 1:0 zu seinen Gunsten.

Den vierten Goldpokal ergatterte sich in der D-Junioren Europa League der SSV Reutlingen, der sich gegen den SSV Ulm 1846 mit 2:0 durchsetzte. Im Spiel um Platz drei gewann der FC Radolfzell 3:2 gegen den VfB Friedrichshafen. In den Halbfinals schlugen die Ulmer Spatzen die Häfler mit 3:0 und Reutlingen den FC Radolfzell mit 2:1.

Auch Einzelpreise wurden bei der vierten Auflage der Trophy vergeben. Bei den C-Junioren wurde Alexander Dorfs zum besten Torhüter, Reutlingens Jan Christian Beifuß zum besten Spieler des Turniers ernannt. Erfolgreichster Torschütze bei den U-15-Junioren wurde Constantin Hahn vom SC Konstanz-Wollmatingen mit fünf Treffern.

Im U13-Bereich erhielt Schaffhausens Damian Cornisiero die Auszeichnung zum besten Torhüter. Die Auszeichnung als bester Spieler nahm Fabian Sanchez Prebeck vom SSV Jahn Regensburg entgegen. Acht Treffer in seiner Altersklasse gelangen Lucas da Silva Freundorfer vom SSV Jahn Regensburg, der sich damit bei den D-Junioren die Torjägerkrone schnappte.

Als Stargast präsentierten die Veranstalter am zweiten Turniertag Nico Schneck, den Sohn des langjährigen SCP-Trainers Walter Schneck, der aktuell Assistenztrainer von Heiko Herrlich beim Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen ist. Er lobte das gute Niveau des Events und die hervorragende Organisation der drei Vereine. Vor allem erstaunte den Leverkusener Co-Trainer die Entwicklung der Pfullendorfer Jugendabteilung: „Da ist im Jugendbereich viel mehr Zug dahinter als zu meiner Zeit. Das ist wirklich positiv.“

Ebenfalls ein durchweg positives Fazit zog Turnierveranstalter Manfred Bantle vom SC Pfullendorf: „Das war wieder ein richtig gutes Jugendturnier, bei dem alle drei Vereine gezeigt haben, dass sie auch gemeinsam anpacken können. Es ist zwar jedes Jahr ein enormer Aufwand, solch ein Turnier zu veranstalten, doch am Ende zahlt sich die harte Arbeit aus.“ Die Planung für die fünfte Auflage der Linzgau Trophy startet bereits in den kommenden Wochen. (stl)

