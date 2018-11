von SK

Kampfsport: Bei der Fight Night des Thai-Box Club Singen war die Münchriedhalle auch in diesem Jahr wieder zum Bersten gefüllt. Veranstalter Ralf Hasenohr hatte erneut einige der besten Thai-Boxer und K-1 Kämpfer aus Thailand und Europa nach Singen geholt. Es passte alles: die Zusammenstellung der internationalen Kampfpaarungen, die professionelle Organisation und die Gastfreundschaft der Singener Organisatoren und Betreuer.

Die sportlichen Highlights der Kampfsportnacht waren die fünf Titelkämpfe. Saskia D’Effremos Mission war, ihren Iska Muay-Thai Weltmeistertitel zu verteidigen, den sie sich 2017 durch eine gedrehte Ellenbogentechnik erkämpft hatte. Wie es die Ironie des Schicksals wollte, musste sich die Singenerin durch eben diese Technik in der zweiten Runde geschlagen geben, somit ging der Titel an die italienische Herausforderin. Um den Weltmeistertitel der Junioren kämpfte Besnik Bedjeti (Thai-Box Club Singen) gegen die Türkei. Den Kampfsportfreunden wurde ein actiongeladener Kampf auf höchstem Niveau geboten, den der Singener ganz souverän und abgeklärt für sich entschied.

Im Superschwergewicht holte der Schweizer Patrick Schmid den EM-Gürtel gegen den Kickboxweltmeister und Profi-Boxer Leon Gavanas aus Landsberg. Ebenfalls in die Schweiz ging der EM-Titel der 81-Kg-Klasse, den Levent Liechti gegen Lee Mckibbin aus Nordirland holte. Der Singener Kämpfer Ajmeer Bahrami sicherte sich den Internationalen Deutschen Meistertitel gegen den Schweizer Rene Zaugg. Kurzen Prozess machte Man Chai aus Thailand, der seinen Kampf schon in der zweiten Runde vorzeitig gegen Mortesa Feyzi aus Nürnberg beendete. Einen weiteren Weltklasse-Kampf im Muay-Thai bot der Thailänder Chong Mangonjuk (über 400 Kämpfe) gegen den spanischen Muay-Thai Iska Champion Sergio Montedescoa. Hier ging der Sieg nach Punkten an den Spanier.

Einen hochkarätigen Muay-Thai-Kampf wie aus dem Lehrbuch zeigte Aaron Born vom Thai-Box Club Singen gegen Remo Gurtner aus der Schweiz. Born demonstrierte die hohe Muay-Thai-Ausbildung von Trainer Ralf Hasenohr und siegte am Ende souverän nach Punkten.

Eine wahre Ringschlacht war der Superschwergewichtskampf des 121 Kilogramm schweren Singeners Ali Karamahmut gegen Luan Rama, der einstimmig nach Punkten an den Lokalmatador ging. Ralf Hasenohr, dem die Nachwuchsarbeit sehr am Herzen liegt, hatte zusätzlich am Nachmittag eine Newcomer-Gala für Kinder und Junioren organisiert.

Der Singener Thai-Box-Nachwuchs hatte zudem eine traditionelle Muay-Thai-Show einstudiert, die die Zuschauer mit frenetischem Beifall feierten. Ralf Hasenohr war mit der positiven Bilanz seiner Kämpfer und der Resonanz des Abends vollauf zufrieden.

