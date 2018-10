von SK

Kunstturnen, 2. Bundesliga

StTV Singen

VfL Kirchheim

75:13

Trotz der Favoritenrolle galt es für das Singener Turnteam, konzentriert an die Geräte zu gehen, um aus dem Wettkampf so viel wie möglich herauszuholen. Dies gelang am Boden schon recht gut, auch wenn es Christian Dehm in seiner Abschlussbahn beim Doppelsalto vorwärts auf den Hosenboden setzte. Doch Michael Meier, Gastturner aus der Schweiz, und die Brüder Tim und Philipp Leitenmair bekamen durchweg hohe Wertungen, sodass das erste Gerät mit 12:3 Punkten gewonnen wurde. Am Pauschenpferd bescherte Rainer Wiechert durch einen kleinen Wackler den Gästen die einzigen drei Punkte. Durch beeindruckende Übungen von Dominik Grandl, Tim Leitenmair und allen voran vom russischen Gastturner Matvey Petrov wurde auch dieses Gerät mit 12:3 Punkten gewonnen. An den Ringen gab es dann für die Gäste überhaupt nichts zu holen. Die Übungen der Singener Neuzugänge Matthias Mayer und Antonio Huber sowie von Matvey Petrov und Christian Dehm waren bärenstark und auf den Punkt geturnt. Im Gegenzug hatten die Gäste viele Fehler zu verkraften und mussten das Gerät mit 0:17 Punkten abgeben. So stand es nach den ersten drei Geräten bereits 41:6 Scores für den StTV Singen.

Den Sprung eröffnete Christian Dehm – weitere vier Punkte kamen auf das Konto der Gastgeber. Antonio Huber setzte noch einen drauf und gewann fünf Punkte. Der Sprung von Volker Wiechert hatte dann etwas zu viel Dynamik. Er musste die Matte verlassen, sodass ein Punkt bei den Gästen verblieb. Zum 13:1-Gerätegewinn steuerte dann noch Michael Meier vier Punkte bei. Am Barren mussten nun die Kirchheimer vorlegen, doch die Antworten von Matvey Petrov und Christian Dehm waren zu dominant, und das Turnteam Singen führte mit 6:0 Punkten. Eine starke Übung des Gästeturners Julian Hausch entführte drei Punkte nach Kirchheim. Tim Leitenmair, der offensichtlich seine Schulterverletzung gut auskuriert hat, sicherte Singen mit einer soliden Übung fünf Punkte und damit den Endstand am Barren mit 11:3 Scores. Am Reck begann sein Bruder Philipp Leitenmair. Er konnte der guten Übung des Kirchheimers Julian Hausch ein Remis abtrotzen. Antonio Huber hatte bei seiner Übung dann etwas weniger Glück und musste den Gästen die Punkte überlassen. Bei den letzten beiden Übungen von Christian Dehm und Matvey Petrov kamen jeweils noch satte fünf Punkte für die Gastgeber dazu. Somit konnte auch das Reck mit 10:3 Punkten gewonnen werden.

Am Ende war der Sieg mit 75:13 Scores und 12:0 Gerätepunkten nie gefährdet. Der StTV Singen führt die Tabelle weiterhin als einzige ungeschlagene Mannschaft an.

Der nächste Wettkampf führt die Singener Turner am 10. November zum KTV Ries, bei dem es nicht so leicht werden wird. Hier könnte es am vorletzten Wettkampftag schon so eine Art Vorentscheidung in Sachen Titelverteidigung geben. (od)

