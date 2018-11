von SK

Schwimmen: Früh aufstehen hieß es für die Singener Teilnehmer an den Badischen Meisterschaften im 250 Kilometer entfernten Leimen. Von den SSF Singen hatten sich 15 Schwimmer qualifiziert, die auf 76 Strecken an zwei Tagen um die Medaillen kämpften. Die Singener behaupteten sich hervorragend gegen die Stützpunkte und Universitätsstädte wie Heidelberg, Mannheim und Freiburg. Die Trainer Kevin Laule (Schwimmtrainer) und Markus Mink (Athletiktrainer) waren sehr zufrieden mit den Leistungen ihrer Schützlinge im 328 Teilnehmer zählenden Starterfeld.

Ein wahres Mammutprogramm absolvierten die Langstreckenspezialisten Vanessa Steigauf mit neun Starts und 3000 Wettkampfmetern, Mattia Scigliano mit acht Starts und 2950 Wettkampfmetern sowie Sprintspezialist Nils Miedler mit acht Starts und 700 Wettkampfmetern. Dieser Einsatz wurde mit vielfachem Edelmetall belohnt. Die beiden Youngster Alessandro Axmann (Jg.2005) und Paul Wilsberg (Jg.2006) schafften es nach allen ihren Starts auf dem Podest zu stehen, wobei Paul die Liste der Titelträger in den Altersklassen mit dreimal Gold und einmal Silber anführte.

Nils Miedler schrammte nur knapp am badischen Altersklassenrekord über 100m Lagen vorbei, ähnlich erging es Vanessa Steigauf, die mit neuem Vereinsrekord den Bezirksrekord über 400m Lagen nur um zwei Zehntel verpasste. In der offenen, altersunabhängigen Wertung punkteten Mattia Scigliano, der über 400m Freistil/Lagen jeweils Silber und über 100m Schmetterling Bronze holte, Vanessa Steigauf mit Bronze über 100m Lagen und Nils Miedler mit Bronze auf seiner Lieblingsstrecke 50m Rücken.

Badische Meister in den Altersklassen wurden: Paul Wilsberg 100m/200m Rücken und 200m Freistil, dazu noch Silber auf 100m Freistil und Nils Miedler mit jeweils Gold über 100m Freistil/Rücken und Bronze 200m Freistil. Alessandro Axmann erschwamm den Titel über 400m Freistil, sicherte sich Silber über 200m Freistil/Rücken und Bronze 100m Freistil/Rücken, Vanessa Steigauf schwamm zu Gold über 400m Lagen und zweimal Silber 200m Freistil/Lagen, Erika Wochner wurde Titelträgerin in ihrer Altersklasse über 200m Schmetterling. Melanie Heck gewann Silber über 100m/200m Brust, mit dem jeweils vierten Platz über 400m Freistil und 200m Lagen hatte sie auch hier die Medaillen in greifbarer Nähe. Auch Laura Koch mit Silber über 200m Brust und Platz vier über 100m Brust machte diese Erfahrung. Platz drei sicherten sich Flavio Axmann über 200m Rücken und Nils Weber 100m Rücken.

Mit persönlichen Bestzeiten und Urkundenrängen trugen Irina Oklmann, Kerstin Rohr, Laurenz Busam, Espen Da Silva und Ciro Scigliano zur hervorragenden Bilanz der SSF Singen bei. Jeder einzelne Singener Schwimmer war am Ende mindestens einmal unter den zehn Erstplatzierten zu finden. Diese mannschaftliche Geschlossenheit überzeugte.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein