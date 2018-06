von SK

Ringen: Bei den Deutschen Meisterschaften der Männer im griechisch-römischen Stil sorgte Simon Weißhaar vom KSV Linzgau Taisersdorf mit dem Einzug ins Finale in der Klasse bis 87kg (13 Teilnehmer) für eine Überraschung. Glück bei der Auslosung, eine gute Vorbereitung und eine große Portion Selbstvertrauen waren die Grundlagen für Weißhaars Erfolg bei den Titelkämpfen der Klassiker in Burghausen.

Dass es am Ende „nur“ Silber wurde, dafür sorgte dann im Finale der Olympiadritte und Titelverteidiger Denis Kudla vom VfK Schifferstadt. Gegen Deutschlands derzeit besten Ringer dieser Gewichtsklasse konnte er zu Beginn noch mithalten. Anfang der zweiten Runde siegte Denis Kudla aber vorzeitig durch technische Überlegenheit mit 8:0 Punkten.

Simon Weißhaar, der seit seinem sechsten Lebensjahr den Ringkampsport beim KSV Linzgau Taisersdorf ausübt, wurde vom Südbadischen Ringerverband auf Grund seines zweiten Platzes bei den diesjährigen Landesmeisterschaften für die nationalen Titelkämpfe nominiert. Außerdem hatte er in den beiden zurückliegenden Jahren durch sehr gute Leistungen im Regionalligateam des KSV Taisersdorf mehrfach überzeugen können.

Aufgrund der Losnummer 1 blieb Simon Weißhaar in der Klasse bis 87kg die Qualifikationsrunde erspart. Er startete somit direkt im Viertelfinale und traf dort auf den letztjährigen DM-Fünften Matthias Amrhein (AV Alzenau). Schon nach 1.39 Minuten führte Linzgauer mit 8:0 Punkten und siegte somit vorzeitig durch technische Überlegenheit. Im Halbfinale besiegte er dann überraschend den letztjährigen DM-Dritten Sebastian Janowski (AC Heusweiler) mit 8:7 Punkten. Den 4:6-Pausenrückstand konnte er durch eine Viererwertung kurz vor Kampfende noch in einen knappen Punktsieg umwandeln. Somit qualifizierte er sich direkt für das Finale gegen den Titelfavoriten Denis Kudla.

Simon Weißhaar hat bei diesen Meisterschaften nicht Gold verloren, sondern Silber gewonnen. Er ist in der 48-Jährigen Vereinsgeschichte nach Daniel Höfler (Bronze 2002) erst der zweite Ringer des KSV Linzgau Taisersdorf, der bei Deutschen Männermeisterschaften eine Medaille in den Linzgau holen konnte. Zu diesem tollen Erfolg beigetragen hat auch das Trainerteam der Linzgauer mit Andreas Rinderle, Roland Bühler und Remo Martin, die gute Arbeit in der Vorbereitungsphase geleistet haben. (fm)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein