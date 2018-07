von Autorenzeile

Leichtathletik: Acht Athleten des Bezirks Hegau-Bodensee traten die weite Reise nach Rostock zu den Deutschen Jugendmeisterschaften der U18 und U20 an. Im Vorfeld der Leichtathletik-Europameisterschaft in Berlin konnten hier die Nachwuchsathleten ihr Können zeigen. Ein Start bei den „Deutschen“ ist immer etwas Besonderes. Diese Erfahrungen sind sehr wichtig, und die Athleten konnten die spezielle Atmosphäre genießen.

Das beste Ergebnis erzielte Lisa Kramer vom LC Überlingen, Teilnehmerin an der U-18-Europameisterschaft, die die Silbermedaille im Dreisprung der U18 mit 12,05m gewann. Allerdings blieb sie damit deutlich unter ihrer Bestleistung von 12,76m und wurde ihrer Favoritenrolle als Bestgemeldete nicht ganz gerecht. Die große Belastung der vergangenen Wochen hatte sich wohl bei ihr ausgewirkt. Dennoch konnte sie sich über die erste Medaille bei großen Meisterschaften freuen. Die fleißige und ehrgeizige Athletin mit großem Potenzial holte damit als einzige Bezirks-Starterin Edelmetall.

Die nächstbeste Platzierung erreichte Katja Schwab von der TG Stockach, die im 100m Hürdenfinale der U20 als Fünfte in 14,49s ins Ziel kam. Damit konnte sie ihr Leistungspotenzial abrufen. An ihr Formhoch konnte Sarah Schillinger von der LG Radolfzell anknüpfen. Sie legte im Diskuswurf der U-20-Altersklasse eine sehr gute Serie hin und schaffte den Sprung in den Endkampf. Allerdings waren drei Würfe ungültig. Am Ende stand für sie der achte Platz mit einer Wurfweite von 43,57m, wodurch sie mit aufs Siegerpodest durfte. Tom Bichsel (LG Radolfzell, U18) konnte im Speerwurf in einem vom Winde verwehten und regnerischen Finale ebenfalls Platz acht erobern. Ihm gelang im ersten Versuch mit 58,11m die beste Weite. Einige Versuche waren allerdings ungültig. Mit der Platzierung war er zufrieden, mit der Weite nicht ganz, da er schon einige Male in diesem Jahr über die 60m-Marke geworfen hatte.

Die ersten Erfahrungen bei einer Deutschen Meisterschaft sammelte auch David Kattermann, ebenfalls für Radolfzell am Start, über die 400m-Strecke der U18. Im Vorlauf konnte er zwar eine Zeit unter 51 Sekunden erzielen (50,99s), doch reichte dies nicht ganz zum Einzug ins Finale. Ella Buchner (LC Überlingen, U18), konnte nicht an ihre tollen Leistungen im Stabhochsprung, die sie in den letzten Wochen gezeigt hatte, anknüpfen, und blieb bei übersprungenen 3,30m hängen. Das bedeutete für sie Platz zwölf.

Pech hatte auch Johanna Siebler, Teilnehmerin an der U-20-Weltmeisterschaft, die beim 100-Meter-Hürdenlauf Probleme hatte und mit 15,37s im Vorlauf ausschied. Im Speerwurf trat sie nicht mehr an. Luisa Stroppel, ebenfalls aus Überlingen, verpasste mit 10,67m im Dreisprung das Finale bei den U20 und blieb deutlich unter ihrer Bestleistung. (her)

