von Julian Widmann

Handball, 3. Liga

HSG Konstanz

TuS Dansenberg

32:29 (14:13)

Die HSG Konstanz ist momentan nicht zu bremsen. Auch im Drittliga-Spitzenspiel gegen den starken TuS Dansenberg bewiesen die Blau-Gelben in der entscheidenden Phase kühlen Kopf und gewannen vor 1250 Zuschauern 32:29 (14:13). Die packende Partie stand bis in die Schlussminuten auf Messers Schneide.

Der Tabellenzweite empfing den Dritten – im Vorfeld wurde das Duell der beiden Tabellennachbarn mit großer Spannung erwartet. Es war klar, dass an diesem Abend eine Siegesserie reißen würde: Die Gäste aus dem Kaiserslauterer Stadtteil hatten die vergangenen drei Spiele gewonnen, Konstanz sogar seine letzten fünf Partien. HSG-Torjäger Paul Kaletsch hatte vor der brisanten Begegnung klargestellt, „dass die Tagesform in dieser Partie ein wichtiger Faktor sein wird“. Und er sollte Recht behalten.

Beide Mannschaften zeigten von Beginn an, dass sie ihr großes Selbstvertrauen nutzen wollten, um die zwei Punkte zu behalten. Die Offensivabteilungen legten los wie die Feuerwehr, in den ersten 60 Sekunden fielen bereits drei Tore: Zwei für die HSG, ein Treffer ging auf das Konto der Gäste. Die beiden Torhüter Simon Tölke und Kevin Klier sorgten anschließend mit starken Paraden dafür, dass es eng blieb.

Nach dem 4:4 setzte sich die HSG zum ersten Mal mit zwei Toren ab und ging mit 6:4 in Führung. Im Anschluss zeigten die Pfälzer eine Reaktion, erzielten drei Treffer in Folge und führten erstmals beim Stand von 6:7 (13.). Die Führung wechselte weiter hin und her, der überragende Tölke hielt die Gastgeber in der Partie. Die Pfälzer führten in der 20. Minute mit 11:9. Dann zeigte die HSG eine starke Deckung und ließ in den letzten zehn Minuten des ersten Durchgangs nur noch zwei Gegentore zu. In der Schlussminute des ersten Abschnitts nutzte die HSG beim Stand von 13:13 einen Abspielfehler der Gäste: Beim Tempogegenstoß scheiterte Samuel Wendel noch an TuS-Keeper Klier, HSG-Kreisläufer Fabian Wiederstein sprintete mit und verwertete den Abpraller zur knappen Halbzeitführung für Konstanz: 14:13.

Die HSG nutzte zu Beginn des zweiten Abschnitts ihre Überzahl und erhöhte auf 16:14 (33.). Konstanz blieb weiter knapp in Front, konnte sich aber nicht entscheidend absetzen. Paul Kaletsch sorgte in der 40. Minute durch seinen vierten verwandelten Siebenmeter für eine erneute Zwei-Tore-Führung: 20:18 (40.). Die Pfälzer ließen sich aber nicht abschütteln und glichen in der 48. Minute zum 23:23 aus. HSG-Coach Daniel Eblen reagierte und nahm eine Auszeit.

Die Partie war weiterhin an Spannung kaum zu übertreffen. Die Gäste führten länger mit einem Tor Vorsprung, während die eine oder andere Entscheidung des Schiedsrichtergespanns zu „Schieber“-Rufen beim Konstanzer Publikum führte. Kurz vor Schluss wendete sich das Blatt dann wieder – nun endgültig.

Zuerst brachte Tom Wolf die Konstanzer in Front, dann erhöhte Kaletsch in der vorletzten Minute auf 30:28 und brachte seine HSG auf die Siegerstraße. Wiederum Kaletsch und Wolf stellten dann noch auf 32:28, ehe die Pfälzer mit dem Schlusspfiff noch auf 29:32 verkürzen konnte.

HSG Konstanz: Tölke, M. Wolf (Tor); Stotz, Schlaich (2), T. Wolf (4), Wiederstein (5), Kaletsch (10/4), Krüger (4), Maier-Hasselmann, Braun (1), Jud (2), Keupp, Wendel (4), S. Löffler, Portmann. – Z: 1250.

