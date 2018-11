von SK

Fußball, Verbandsliga

TuS Oppenau

SC Pfullendorf

0:3 (0:1)

Bereits nach 30 Sekunden bot sich dem SC Pfullendorf die erste Großchance. Nach einer Hereingabe von Akgün spitzelte Luca Gruler den Ball knapp am Tor vorbei. Nach neun Minuten dann die verdiente Führung für die Linzgauer. Alessandro Sautter fasste sich aus 20 Metern ein Herz und versenkte den Ball im Winkel zum 1:0. Im Anschluss wurde Pfullendorf etwas zu passiv und verlor viele Bälle, sodass die Gastgeber sich ein leichtes Übergewicht erspielen konnten. Zu mehr als Halbchancen reichte es aber bei beiden Teams nicht.

Nach der Pause erwischte der SCP wieder den besseren Start. Nach einer scharfen Hereingabe von Stark landete ein Querschläger des Oppenauers Bruder vor den Füßen von Mustafa Akgün, der aus kurzer Distanz keine Mühe hatte, das 2:0 zu erzielen. Die Hausherrren gaben sich aber dennoch nicht geschlagen. Gegen eine starke SCP-Defensive gab es aber an diesem Tag kein Durchkommen. Nach dem Platzverweis gegen den Oppenauer Kimmig, der den Ball weggeschlagen hatte, war das Spiel endgültig gelaufen. Sechs Minuten vor Schluss machte der SCP den Sack zu. Keller traf erst den Pfosten, Lukas Stützle staubte ins leere Tor ab zum 3:0-Endstand. (stl)

SC Pfullendorf: Willibald (Tor); Erdem, Steinhauser, Kahl, Behr, Gruler (81. Ciuntu), Caltabiano, Fischer, Sautter (80. Abdulahad), Stark (57. Stützle), Akgün (68. Keller). – Tore: 0:1 (9.) Sautter, 0:2 (47.) Akgün, 0:3 (84.) Stützle. – SR: Schätzle (Schonach). – Z: 100. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (79.) Kimmig (TuS).

1. SV Mörsch

FC 03 Radolfzell

4:2 (2:0)

Gleich nach drei gespielten Minuten hatten die Hausherren Glück, dass Schiedsrichter Robert Drews nach einem Foul von Leon Beckmann nicht auf den Elfmeterpunkt zeigte. So nahm das Spiel einen ganz anderen Verlauf. In der 21. Spielminute war Christof Leiss nur unfair am Torschuss zu hindern, und der Gefoulte verwandelte sicher per Strafstoß zum 1:0 für die Schwarz-Gelben. Nur fünf Minuten später flog dann der Radolfzeller Christian Vikadinovic nach einem unglücklichen Einsteigen gegen Sandro Weber mit der Ampelkarte vom Platz. Als sich schon alle auf die knappe Führung zum Seitenwechsel eingestellt hatten, war es erneut Christof Leiss, der eine Freistoßflanke zum 2:0 ins Netz köpfte (45.+2).

Nach der Pause merkte man den Gastgebern trotz der komfortablen Führung die Nervosität ob der bisher eher dürftigen Heimergebnisse an. Der FC 03 Radolfzell, der sich nie aufgab, kam durch Treffer von Robin Niedhardt und den Strafstoßtreffer von Tobias Krüger noch einmal gefährlich heran (70. und 82.). In der Nachspielzeit konnte Leiss mit seinem dritten Treffer den ersten Heimdreier des SV Mörsch perfekt machen (90.+2).

FC Radolfzell: Bisinger (Tor); Vukadinovic, Sticker, Niedhardt, Wehrle (71. Erdmann), Hain, Aichem, Berisha (32. Beger), Krüger, Schmidt, Hlavacek. – Tore: 1:0 (21./FE) Leiss, 2:0 (45.+2) Leiss, 3:0 (67.) Preine, 3:1 (70.) Niedhardt, 3:2 (82./FE) Krüger, 4:2 (90.+2) Leiss. – SR: Drewes (Freiburg). – Z: 80. – Bes. Vork.: Gelb-Rot für Vokadinovic (26./Radolfzell).

