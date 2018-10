von SK

Handball, Oberliga

HSG Konstanz II

TV Weilstetten

28:29 (12:15)

Nach 21 Spielen ohne Niederlage musste sich die HSG Konstanz II wieder einmal geschlagen geben. Dabei hatte Patrick Volz in letzter Sekunde mit einem Lattentreffer Pech, sodass der TV Weilstetten zu einem knappen 29:28-Sieg kam. Stocksauer war Trainer Matthias Stocker nach der Partie. Mit etwas Abstand konnte er allerdings schon wieder lächeln und meinte: „Zu verlieren ist immer ärgerlich, zumal es dieses Mal auch vermeidbar war. Am Ende geht der Sieg von Weilstetten aber in Ordnung.“

Konstanz musste früh einem Rückstand hinterherlaufen. Mario Bischoff besorgte nach zwölf Minuten die 7:4-Führung für die Gäste. Der HSG unterliefen zu diesem Zeitpunkt viele Fehler, und das Team fand in der Abwehr keinen Zugriff. Mit drei Toren Rückstand ging es in die Pause.

Die Drittliga-Reserve kam wie ausgewechselt aus der Kabine. Nach nicht einmal drei Minuten im zweiten Durchgang stellte der bärenstarken Samuel Löffler den Ausgleich zum 15:15 her. Weilstetten spielte jedoch „weiter am Limit“, wie Stocker den Lauf der Gäste beschrieb. „Wir hatten heute nicht das Glück, das man in solch engen Duellen braucht. Das haben wir uns aber auch nicht verdient.“ Immer wieder gelang es den Konstanzern, den Ausgleich herzustellen (24:24/49.), die Führung wollte ihnen jedoch nicht gelingen. „Dann“, so Stocker, „hätte das Spiel kippen können.“ Mehrmals war die Chance da, doch stets setzten die Gäste einen Treffer obendrauf. Auch Patrick Volzscheiterte im letzten Gegenstoß an der Latte. „Weilstetten hat das Glück erzwungen, war galliger und heißer.“, bilanzierte der 30-Jährige und fügte an: „Wenn wir nicht an unser Optimum kommen, wird es schwer. Mit der zweiten Halbzeit bin ich dennoch zufrieden, wir haben noch einmal alles reingelegt.“ (joa)

HSG Konstanz II: Herrmann, Ebert (Tor); Mauch (4/3), Mittendorf (1), Portmann, Oßwald (2), Mack (2), Volz (6), Löffler (10), Fehrenbach, Merz, Storz (1), Braun (2), Dahm.

TSG Söflingen

TuS Steißlingen

32:32 (18:15)

Nach zuletzt zwei Niederlagen in der Fremde holt sich der TuS Steißlingen im dritten Anlauf den ersten Auswärtszähler der Saison. Mit der TSG Söflingen lieferte sich der TuS ein spannendes Duell, welches am Ende leistungsgerecht mit 32:32 endet.

Der Start in die Begegnung lief alles andere als optimal für die Hegauer. Die sonst so sichere 3:2:1-Abwehr fand keinen Zugriff, Söflingen agierte cleverer. Steißlingen konnte dennoch gut dagegenhalten, da es selbst seine guten Torchancen nutzte. So war es in den ersten Minuten ein wahres Scheibenschießen, nach nur sechs Minuten stand es 6:6. Die Defensive des TuS wurde auch in der Folge nicht sicherer und ließ die beiden Torhüter Dominik Walter und Leon Sieck ein ums andere Mal im Stich. Zudem lief es für den TuS auch im Angriff nicht mehr. Die Gastgeber setzten sich ab (16:10/ 19.) und dem TuS drohte ein uneinholbarer Rückstand. Mit der Umstellung auf eine 6:0-Abwehr kämpfte sich der Gast wieder auf 18:15 heran.

Zu Beginn der zweiten Hälfte entwickelte sich zunächst ein ausgeglichenes Spiel, die Steißlinger Abwehr stand weiterhin gut. Söflingen hielt bis zum 24:21 (41.) konstant seinen Drei-Tore-Vorsprung. Dann kam Steißlingen immer besser ins Spiel und glich durch Maurice Wildöer zum 25:25 aus (45.). Patrick Euchner brachte die Gäste kurz danach mit 27:26 in Führung. Söflingen ließ sich aber nicht abschütteln, es entwickelte sich ein echter Krimi. Es blieb es bis zur letzten Minute spannend. Wildöer hatte beim Stand von 32:32 sogar noch die Chance, seiner Mannschaft den Sieg zu sichern – doch der gegnerische Hüter entschärfte seinen Wurf aus der zweiten Reihe. TuS-Trainer Jonathan Stich: „Aufgrund des Spielverlaufs sind wir mit dem Punkt hochzufrieden. Klasse, wie die Jungs Ruhe bewahrt und sich konzentriert ins Spiel zurückgekämpft haben“. (mw)

TuS Steißlingen: Walter, Leon Sieck (Tor); Euchner (1/1), Klotz, Lindner (6), F. Maier, Stefan Maier, Steffen Maier, Rothkirch (7), Lennart Sieck (3), Storz (4), Ströhle (3), Wangler (1), Wildöer (7).

