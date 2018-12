von Autorenzeile

Handball, 3. Liga Frauen

SV Allensbach

TV Möglingen

30:27 (15:9)

In den vergangenen Jahren waren die Begegnungen mit dem ehemaligen Zweitligisten aus Möglingen, der sich nach einem holprigen Saisonstart gut nach vorne gearbeitet hat, immer hart umkämpft. So war auf Allensbacher Seite klar, dass man die Partie hochkonzentriert angehen musste.

Und das tat die Mannschaft von Trainerin Sandra Reichmann und Teamchef Oliver Lebherz auch. Zwar egalisierten die Gäste die schnelle Zwei-Tore-Führung. Dann aber setzten sich die Allensbacherinnen aus einer sicheren Abwehr heraus auf 5:2 ab und zwangen Möglingen in der 11. Minute zur ersten Auszeit. Die zeigte kurz Wirkung (5:4), dann zündete der SV Allensbach erneut den Turbo und baute die Führung bis auf sechs Tore aus. Dieser Abstand hatte auch bis zur Pause Bestand. Eine starke erste Halbzeit des SV Allensbach, in der sich acht verschiedene Schützinnen über die 15 Tore freuen durften.

Bis zur zwölften Minute in der zweiten Hälfte bot sich den über 300 Zuschauern in der Riesenberghalle dasselbe Bild. Die Allensbacherinnen konnten sich sogar auf neun Tore absetzen (23:14). Die Abwehr stand sicher und die Positionsangriffe wurden konzentriert und geduldig zu Ende gespielt. Lediglich in den letzten zehn Minuten schalteten die Gastgeberinnen einige Gänge zurück und mussten drei Zeitstrafen über sich ergehen lassen, was die Möglingerinnen trotz dezimiertem Kader zu nutzen wussten und bis zum Spielende bis auf drei Tore herankamen. Der Freude über den Heimsieg tat das keinen Abbruch. Damit bleibt der SV Allensbach, wenn man das Torverhältnis berücksichtigt, Tabellenführer in der 3. Liga.

Fanbus für nächstes Auswärtsspiel

Am kommenden Samstag treten die Handballerinnen vom Bodensee beim Aufsteiger Würm-Mitte im Münchner Raum an. Wer mit einem Fanbus mitfahren will, Abfahrt ist um 12.15 Uhr am Norma Parkplatz in Allensbach, kann sich unter info@sva-bundesliga.de anmelden. (asp)

SV Allensbach: Wörner, Leenen (Tor); Person, Rothmund (4), Bickel (3), Greinert (4), Hotz (5/3), Maier (1), Mayer, Höppe (3), von Kampen (2), Hübner (5), De Pieri Santos, Scholl (3).