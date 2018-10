von SK

Fußball: „Wir sind alle geschockt, fassungslos und zutiefst erschüttert“, sagt Alex Seliger, Sportausschussvorsitzender des SV Orsingen-Nenzingen, der alle Spiele seiner Mannschaften an diesem Wochenende abgesagt hat. Aktive und Vereinsmitglieder trafen sich stattdessen am Samstagmittag im Clubheim des SV Orsingen-Nenzingen, um „unserem Spieler zu gedenken und um uns gegenseitig Halt zu geben“, berichtet Seliger. „Worte können nicht beschreiben, was wir momentan fühlen. Unsere Gedanken und unsere besten Wünsche sind bei seiner Familie, seiner Freundin und allen Angehörigen“, so der Funktionär des Clubs weiter. (mex)

