Fußball, Emil-Homburger-Turnier

SC Gottmadingen-Bietingen

SV Mühlhausen

2:1 (1:0)

Nach nur drei Minuten verwandelte Luca Magro einen Foulelfmeter zur 1:0-Führung für den SC Gottmadingen-Bietingen. Mit dieser Führung im Rücken agierten die Gottmadinger sicherer und erarbeiteten sich gute Torchancen. Mühlhausen stand aber gut in der Defensive. Auch nach der Halbzeitpause blieb Gottmadingen-Bietingen dominant, der SV Mühlhausen stand tief und lieferte eine überzeugende Abwehrarbeit. Nach einer Stunde schlich sich Hektik und Unkonzentriertheit in die Vorwärtsaktionen der Akteure ein. Aus dem Nichts heraus erzielte Yanik Schädler den Ausgleich für den SV Mühlhausen. Danach war das Spiel ausgeglichener, doch Marcel Margraf gelang Sekunden vor Abpfiff der verdiente Siegtreffer für den SC Gottmadingen-Bietingen.

Tore: 1:0 (3./FE) Magro, 1:1 (67.) Schädler, 2:1 (79.) Margraf. – SR: F. Ehing (Welschingen). – Z: 180.

Hegauer FV

FC Öhningen-Gaienhofen

2:3 (2:0)

Temporeich startete die zweite Begegnung des Tages. Beide Teams boten attraktiven Offensivfußball, der Hegauer FV verstand es aber besser, seine Spitzen effektiv einzusetzen. So sorgte Dietmar Roth für die Führung der Hegauer. Grecos Freistoß aus 18 Metern ging knapp am Torpfosten vorbei. Kurz darauf machte es der Torjäger besser, er setzte sich im Strafraum gekonnt durch und verwandelte unhaltbar zur 2:0-Führung.

Nach der Halbzeitpause brachten die Öhninger mit dem eingewechselten Felix Wäschle frischen Wind in die schon verloren geglaubte Partie. Der Torjäger sorgte mit einem Doppelpack für den Ausgleich, woraufhin der FC Öhningen-Gaienhofen das Spiel dominierte. Fast wäre Wäschle nach einer Stunde die Führung gelungen, doch seinem sehenswerten Kopfball war eine Abseitsstellung vorangegangen. Öhningen wollte nun unbedingt den Sieg und schnürte den Hegauer FV regelrecht in seiner Hälfte ein. Dies wurde belohnt: In der 78. Minute machte Felix Wäschle seinen Hattrick und den Sieg seiner Mannschaft perfekt. Im Finale am Montag stehen sich der SV Mühlhausen und der Hegauer FV gegenüber, um Platz drei kämpfen der FC Hilzingen und der FC Öhningen-Gaienhofen. (de)

Tore: 1:0 (5.) Roth, 2:0 (25.) Greco, 2:1 (49.) Wäschle, 2:2 (51.) Wäschle, 2:3 (78.) Wäschle. – SR: Renner (Meßkirch). – Z: 210.

Finalspiele am Montag

17.30 Uhr, Spiel um Platz 3: FC Hilzingen – FC Öhningen-Gaienhofen, 19.05 Uhr, Finale: SV Mühlhausen – Hegauer FV.

