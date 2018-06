von Jawin Schell

Fußball, 2. Aufstiegsspiel zur Landesliga: SV Denkingen – FC Hochemmingen (Sonntag, 15 Uhr). – „Das ist alles noch zu reparieren“, ist sich Helmut Wunderlich sicher und rät von Panikmache ab. Zwar ging für ihn und seine Mannschaft das erste Aufstiegsspiel zur Landesliga mit 0:1 gegen den FC Hochemmingen verloren, doch der Trainer des SV Denkingen glaubt weiter an die eigene Chance. Er rät seinem Team jedoch, sich im Rückspiel nicht zu sehr auf den vermeintlichen Heimvorteil zu verlassen. „Nur die eigene Kulisse wird nicht reichen, um das zu schaffen“, stellt Wunderlich klar. „Wir müssen vor allem die eine oder andere Komponente in unserem Spiel verbessern.“

Besonders mit der Durchschlagskraft im letzten Drittel vor dem gegnerischen Tor war er bei der unglücklichen Hinspielniederlage nicht vollauf zufrieden. „Vorne muss bei uns mehr Präzision herrschen, wir haben einige gute Aktionen liegen lassen“, ärgert sich Wunderlich. Mit der Art und Weise, wie sich seine Elf präsentierte, ist er ansonsten einverstanden. „Wir haben nicht schlecht gespielt“, findet er. „Gerade in der zweiten Halbzeit war es sogar recht gut. Wir haben den Ball und Gegner kontrolliert – dass trotzdem ein paar Chancen für Hochemmingen herausspringen, ist natürlich nicht zu verhindern. Wenn der Freistoß von Tino Wagner in der ersten Hälfte nicht an den Pfosten gegangen wäre, hätte die Partie aber auch ganz anders enden können.“

Von der Stärke und Ausrichtung des Gegners war Wunderlich nicht überrascht, er hatte sich im Vorfeld einen Einblick verschafft. „Ich habe von Beginn an gesagt, dass das ein wirklich guter Gegner ist“, betont er. „Sie haben von Anfang an viel Gas gegeben, sind über Konter und ihre starken Stürmer gekommen.“ Wunderlich glaubt, dass die Erkenntnisse aus dem Hinspiel ihm und seiner Mannschaft weiterhelfen werden. „Ich habe schon Vorstellungen davon, wie der Gegner am Wochenende auftreten könnte“, so der Denkinger Trainer. „Und auch die Mannschaft hat gemerkt, dass wir zu unseren Torchancen kamen und die spielbestimmende Mannschaft waren – wir haben die Möglichkeit zu gewinnen, der Glaube ist da und der Optimismus ebenfalls.“

Viele Änderungen wird es vor dem entscheidenden Duell wohl nicht geben. „Wir müssen einfach das gleiche Spiel noch einmal machen, aber mehr Präzision in unsere Offensivaktionen bekommen“, fordert Wunderlich. „Wir dürfen allerdings nicht wieder so früh in Rückstand geraten, sondern sollten selber schnell treffen – das Konterspiel kommt Hochemmingen entgegen.“

Sollte der Aufstieg tatsächlich noch gelingen, blickt Denkingens Trainer Helmut Wunderlich einer spannenden Saison entgegen. „Wir wissen genau, dass, falls der Schritt gelingen sollte, mit der Landesliga eine echte Herausforderung auf uns warten würde“, sagt er. „Aber die Mannschaft wäre bereit, sich dieser zu stellen. Einhelliger Tenor im Verein ist aber, dass, wenn es nicht klappen sollte, in Denkingen keine Welt zusammenbricht.“

