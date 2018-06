von SK

Fußball, Aufstieg zur Landesliga

FC Hochemmingen

SV Denkingen

1:0 (1:0)

Die Hochemminger machten den ersten Schritt in Richtung Landesliga. Mit dem knappen Sieg gegen den Vizemeister der Bezirksliga Bodensee verschaffte sich das Team von Trainer Mario Maus eine sehr gute Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Sonntag (15 Uhr) in Denkingen. 800 Zuschauer sorgten im Hinspiel der Landesliga-Aufstiegsrunde für eine tolle Kulisse.

Beide Teams boten eine Partie auf gutem Niveau. Die Gastgeber zeigten sowohl taktisch als auch spielerisch eine überzeugende Vorstellung und erwischten einen Traumstart. Pascal Heinig brachte Hochemmingen nach einem Doppelpass mit Julian Künstler bereits nach sechs Minuten in Führung. In der 16. Spielminute legte Künstler erneut Heinig vor. Diesmal scheiterte der Torjäger jedoch an Denkingens Torwart Ingo Schwägler.

Nach über 30 gespielten Minuten hatten die Gäste ihre erste nennenswerte Chance. Tino Wagner traf aber nur den Außenpfosten. Kurz darauf zündeten einige der rund 100 Denkinger Fans Pyrotechnik. SVD-Kapitän Tobias Rimsberger sprach auf die Anhänger ein. Fortan unterließen die Fans das Abbrennen von Bengalos und die Partie konnte fortgesetzt werden.

Die nächste Möglichkeit des Spiels hatten die Gastgeber in Minute 42. Jan Vollmer zog ab. Schwägler parierte jedoch. Nach der Pause zeichnete sich auch Hochemmingens starker Schlussmann Steven Buczma einige Male aus – unter anderem bei einem gefährlichen Schuss von Alexander Seitz.

Die Hochemminger agierten fortan etwas defensiver. Sie wussten, dass dieses Ergebnis eine gute Ausgangsbasis für das Rückspiel war. Die Denkinger hatten in der Schlussphase zwar konditionelle Vorteile, taten sich jedoch schwer, gute Möglichkeiten herauszuspielen. Hochemmingen brachte den knappen Sieg über die Zeit und kann nun am Sonntag zuversichtlich nach Denkingen fahren. Mario Maus, Trainer des FC Hochemmingen, war zufrieden mit seiner Mannschaft: „Meine Spieler haben einen tollen Teamgeist gezeigt. Im Rückspiel wird es dennoch sehr schwer. Wir sind es nicht gewohnt, so wenig Ballbesitz zu haben. Die Denkinger haben eine ausgeglichene Mannschaft. Ich hoffe, viele Zuschauer begleiten uns nach Denkingen, damit wir die Sensation schaffen können.“

Sein Denkinger Trainerkollege Helmut Wunderlich: „In der Startphase waren die Hochemminger besser. Ihr Tor war überragend herausgespielt. Mit zunehmender Spieldauer bekamen wir die Partie aber in den Griff und waren in der zweiten Halbzeit spielbestimmend. Wir müssen im Rückspiel präziser spielen. Durch das 1:0 liegt der Vorteil nun bei Hochemmingen.“

Tore: 1:0 (6.) Heinig. – SR: Brendle (Freiburg). – Z: 800.

