von SK

Volleyball: Im Kinzigtal veranstaltete der VC Haslach zum sechsten Mal das Jugendturnier „Volleyball for Teens“ in den Altersklassen U13 bis U16. Bohlingen war mit 13 Mädchen am Start, verteilt auf zwei Teams in der U16 und eines in der U14. In der Vorrunde landeten die Bohlingerinnen in ihren jeweiligen Gruppen auf dem ersten Platz. In der Hauptrunde schafften beide U16-Teams den Sprung ins Halbfinale, und der U14 winkte früh der Finaleinzug. Die Jüngsten unterlagen dann jedoch Beiertheim knapp mit 12:15 im Tie-Break.

Die zweite Mannschaft der U16 sicherte sich ungefährdet den dritten Platz. Im Finale schlug Bohlingen I dann Beiertheim mit 2:0-Sätzen. Die Hegauerinnen agierten aus einer sehr guten Annahme heraus und überzeugten auch des Öfteren im Aufschlag. Somit wurde dank einer Teamleistung und der super Unterstützung von den anderen SVB-Mädels am Spielfeldrand der Turniersieg ausgiebig gefeiert.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein