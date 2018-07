von SK

Frauenhandball: Ohne Schweiß kein Preis: Die Drittliga-Handballerinnen des SV Allensbach waren im Trainingslager in Ebnat-Kappel im Schweizer Kanton St. Gallen im Einsatz. Die erste Einheit fand gleich nach der Ankunft am Freitagabend statt. An beiden Tagen nutzten die Trainer Oliver Lebherz und Till Lantzsch die frühen Morgenstunden für Läufe und Wanderungen durch die schöne Landschaft. Neben den sportlichen Einheiten wurde auch über die Spieltheorie gesprochen und viel Teambuilding für den Zusammenhalt betrieben.

Die ersten beiden spielerischen Härtetests bestreiten die Allensbacher Handballerinnen dann am Montag, 23. Juli, 20 Uhr, gegen den TuS Steißlingen (Oberliga Baden-Württemberg) im Sportpark Mindlestal sowie am Mittwoch, 25. Juli, in St. Gallen gegen den LC Brühl (höchste Schweizer Liga). Hier steht die Uhrzeit noch nicht fest.

Zudem steht nun auch der Spielplan für die kommende Saison in der 3. Liga. Das Auftaktprogramm hat es durchaus in sich. In der ersten Partie am 15. September trifft der SV Allensbach zuhause in der Riesenberghalle auf den ESV Regensburg. Eine Woche später geht es auswärts beim TSV Haunstetten weiter, ehe es im zweiten Heimspiel am 30. September zum Südbaden-Derby gegen die HSG Freiburg kommt. Anwurf hier ist um 16 Uhr.

