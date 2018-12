von SK

Handball, 3. Liga, Frauen: SV Allensbach – TV Möglingen (heute, 19.30 Uhr, Riesenberghalle). – Am Samstag gastiert der TV Möglingen in der Riesenberghalle. Diese Begegnung erfüllt alle Vorzeichen für ein spannendes Spitzenspiel.

„Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey, hey!“, sangen die Allensbacher Handballerinnen: Auch beim Vorjahresmeister Metzingen II waren die Drittligahandballerinnen des SV Allensbach nicht zu stoppen. Dieser Sieg war ein hartes Stück Arbeit, aber wie so oft in dieser Saison bewahrte die Mannschaft von Teamchef Oliver Lebherz und Trainerin Sandra Reichmann auch in schwierigen Phasen einen kühlen Kopf. „Als Metzingen auf 23:25 verkürzte, hätte die Partie auch kippen können. Aber wir haben die Würfe gut geblockt und bewiesen, dass es eine unserer Stärken ist, die Spiele konzentriert zu Ende zu bringen“, analysierte Oliver Lebherz nach der Partie.

Mit dem TV Möglingen kommt heute eine weitere Spitzenmannschaft in die Riesenberghalle. Die Mannschaft von Trainerin Kerstin Zimmermann hat zwar einen klassischen Fehlstart in die Saison hingelegt, überzeugte aber in den vergangenen beiden Partien vor allem durch ihre Offensivleistung und steht aktuell auf Platz fünf in der Tabelle. Zusammen mit dem ESV Regensburg hat sich der TVM vor der Saison sicher qualitativ am besten verstärkt. Ein besonderes Augenmerk müssen die Handballerinnen vom Gnadensee heute Abend auf die ehemalige Zweitligatorjägerin Sulamith Klein legen.

„Gegen die Spitzenmannschaften der Liga haben wir bislang nur auswärts zu einhundert Prozent überzeugt. Das wollen wir nun gegen den TV Möglingen auch vor heimischem Publikum tun“, sagt Vorstand Andreas Spiegel. Wie bereits berichtet, fällt Julia Willauer für den Rest der Saison aus. Aber Justine Bickel kann nach ihrer Fußverletzung aus dem Spiel in Metzingen heute wieder angreifen.

Studenten-Heimspieltag

Das Spitzenspiel in der Riesenberghalle heute Abend steht ganz im Zeichen der Studenten. Gegen Vorlage des Studentenausweises zahlen sie nur vier Euro Eintritt und bekommen ein Freigetränk. „Neben unserem Stammpublikum freuen wir uns auf hoffentlich viele neue Gesichter in der Riesenberghalle, die den hochklassigen Frauen-Handballsport bei uns in Allensbach kennenlernen möchten“, sagt Vorstand Andreas Spiegel.

Vor dem Anpfiff gegen Möglingen besteht übrigens noch die Möglichkeit, das HSA-Vorstandteam sowie einige Spielerinnen der Allensbacher Bundesligamannschaft und den Förderverein der Allensbacher Handballjugend auf dem idyllischen Allensbacher Weihnachtsmarkt anzutreffen. Dieser findet auf dem Rathausplatz mitten im Dorf statt. Es gibt leckere Waffeln und nebenan bei den Alten Damen des SVA feinen Glühwein. (as)