Handball, 3. Liga Süd

TSG Ketsch II

SV Allensbach

26:32 (13:16)

Der SV Allensbach baut seine Serie aus und ist nun seit fünf Spielen ungeschlagen. Eine geschlossene Mannschaftsleistung war der Schlüssel zum Erfolg. Das Team musste bei der TSG Ketsch II auf die erkrankte Julia Willauer und Anna Mayer verzichten. In den ersten 20 Minuten erarbeiteten sich die Gastgeberinnen noch leichte Vorteile und führten zwischenzeitlich mit bis zu zwei Toren. Die Auszeit des Allensbacher Teamchefs Oliver Lebherz in der 15. Minute zeigte auch nicht direkt Wirkung. Spätestens mit dem Ausgleich durch die beste Torschützin der Gäste, Svenja Hübner, (9:9/ 20.) war der SV Allensbach aber in der Partie. Das Team vom Bodensee ging in Führung und drehte das Spiel. Steffi Hotz erzielte mit dem Pausenpfiff das 16:13 per Strafwurf.

Nach der Halbzeit hatte die Allensbacher Führung weiter Bestand. Ein Grund dafür war auch, dass die Mannschaft von Oliver Lebherz die beste Torschützin der vergangenen Spiele, Christina Völker, gut im Griff hatte. Dafür sprangen einige Spielerinnen wie Saskia Fackel oder Elena Fabritz in die Bresche, die auch im Kader der ersten Mannschaft der Kurpfälzerinnen stehen. Fabritz war es auch, die das Spiel mit ihrem Treffer zum 18:18 wieder spannend machte und den SVA zur nächsten Auszeit zwang. Als die TSG dann sogar mit 19:18 in Führung ging, drehten die Gäste richtig auf. Die Mannschaft vom Bodensee setzte sich mit einem 6:0-Lauf auf 24:19 ab – die Vorentscheidung in der 49. Spielminute. Den Sechs-Tore-Vorsprung hielten die Allensbacherinnen bis zum Schluss. Die Mannschaft konnte somit den dritten Auswärtssieg im dritten Auswärtsspiel bejubeln.

„Das Team hat sich voll reingehängt und verdient gewonnen“, schwärmte ein zufriedener Teamchef Oliver Lebherz. Damit rückt der SV Allensbach nach Pluspunkten an die Tabellenspitze vor und hat nun eine Woche Pause, bevor es am 10. November gegen den Vizemeister, die Bundesligareserve der SG BBM Bietigheim, weitergeht. (asp)

SVA: Wörner, Leenen (Tor); Person, Rothmund (5), Bickel (2), Greinert (6), Hotz (6/6), Maier (1), Mayer, Höppe (2), von Kampen, Hübner (9), Scholl (1).

