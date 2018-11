von SK

Handball, Oberliga, Frauen

VfL Waiblingen II

SV Allensbach II

22:27 (10:14)

Dank einer überzeugenden und engagierten Leistung gewann die Drittligareserve des SVA verdient bei der Zweitligareserve der Waiblingen Tigers. Nach drei deutlichen Niederlagen lag ein gehöriger Druck auf den Frauen des Trainerteams Spiegel/Leenen. Mit Mut und Entschlossenheit ging der SVA II von Beginn an in die Partie. Bis zum 7:5 für Waiblingen (16.) war es ein offenes Spiel. Das sollte jedoch die letzte Führung der Heimmannschaft gewesen sein. Dank eines 9:3-Laufs in den letzten 14 Minuten der ersten Halbzeit ging der SV Allensbach II mit einer verdienten Vier-Tore-Führung (14:10) in die Pause.

Nach der Halbzeit erhöhte Allensbach auf 24:17 (49.). Diesen Vorsprung ließen sich die Gäste bis zum Ende der Partie nicht mehr nehmen. Der Allensbacher Trainer Andy Spiegel: „Die Mannschaft hat heute das umgesetzt, was wir in der Trainingswoche besprochen haben. Das freut uns am allermeisten. Noch wichtiger als die Punkte war uns beiden das Auftreten der Mannschaft.“ (up)

SV Allensbach II: Spiegel, Singler (Tor); Koch (2), Allgaier (2), Holzmann, Wollny (3), Schmal (1), Leenen (2), Gisa (1), Dzialoszynski (3), Moll, Scharff (1), Epple (5), Kayser (7)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein